BBL: Bayern München marschiert ins Finale

Der Titelfavorit gewann auch sein drittes Halbfinal-Spiel der Best-of-five-Serie bei den Würzburg Baskets 75:61 (38:33) und greift nun nach dem Double.

Den Final-Gegner ermitteln Europapokalsieger Niners Chemnitz und Ex-Meister Alba Berlin. In der Serie steht es 1:1, das dritte Spiel findet am späteren Sonntag (17.00 Uhr/Dyn) in Chemnitz statt. Um die Meisterschaft wird ab Samstag gespielt. Die Bayern holten 2019 ihren fünften und bislang letzten Titel.

In Würzburg erwischten die Gastgeber den deutlich besseren Start und lagen zwischenzeitlich mit bereits neun Punkten in Führung. Doch im zweiten Viertel fingen sich die Münchner und schafften angeführt von Topscorer Serge Ibaka (19 Punkte) und Carson Edwards (15) die Wende.