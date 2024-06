Basketball-Star des FC Bayern angeblich mit Real Madrid einig

In der Bundesliga verbuchte Ibaka durchschnittlich 11 Punkte und 5,9 Rebounds pro Partie, in der EuroLeague 12,6 Punkte und 6,8 Rebounds.

Die Münchner, die in der EuroLeague mit Rang 15 enttäuschten, dafür aber den BBL-Pokal gewannen, kämpfen aktuell in den Finals gegen Alba Berlin um die Deutsche Meisterschaft. Spiel 1 ging mit 79:67 an die Bayern, Spiel 2 steigt am Montag (20.30 Uhr) erneut in München.