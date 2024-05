BBL-Playoffs: Bayern verwandelt Matchball - Titelverteidiger Ulm scheitert an Würzburg

Im vierten Spiel der Viertelfinalserie bei den Würzburg Baskets kassierte Ulm am Freitagabend mit 72:75 (31:36) die entscheidende Niederlage. Würzburg sicherte sich durch das 3:1 in der Best-of-five-Serie zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte den Einzug ins Halbfinale. Dort geht es gegen Titelfavorit Bayern.

Die Münchner zogen mit einem 76:69-Sieg (40:34) bei den MHP Riesen Ludwigsburg als letztes Team ins Halbfinale ein. Bayern-Guard Carsen Edwards war mit 22 Punkten der beste Werfer der Partie. Nach der Niederlage im ersten Play-off-Spiel der Saison sicherten sich die Bayern mit 3:1 verdient den Einzug in die nächste Runde.