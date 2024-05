Bayern München vs. Alba Berlin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt BBL im TV und Livestream?

Bayern München trifft am heutigen Sonntag, den 5. Mai, in der Basketball-Bundesliga auf Alba Berlin. Das Spitzenspiel am 32. Spieltag der BBL beginnt um 17.00 Uhr im Audi Dome in München.

Spitzenreiter Bayern München muss heute in der BBL gegen den Zweitplatzierten Alba Berlin ran. Die Münchner befinden sich aktuell in hervorragender Form, zuletzt gab es für die heutigen Gastgeber in der Liga einen Sieg gegen Meister ratiopharm Ulm.

Aber auch Alba Berlin war in der BBL zuletzt erfolgreich unterwegs. Nach der Niederlage gegen die BB Löwen Braunschweig fanden die Berliner am vergangenen Spieltag gegen Heidelberg zurück in die Erfolgsspur. Welches Team kann das Topspiel heute für sich entscheiden?