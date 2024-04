BBL-Spitzenreiter Bayern München blamiert sich bei Kellerkind Heidelberg

Bayern München ist in der BBL böse ausgerutscht und erstmals seit sechs Wochen wieder leer ausgegangen. Nach zuvor fünf Siegen in Serie verlor der Pokalsieger in der Mannheimer SAP Arena am Sonntagnachmittag völlig überraschend gegen den Abstiegskandidaten MLP Academics Heidelberg 82:89 (44:42), die Gastgeber waren für das besondere Spiel in die große Arena umgezogen. 9796 Zuschauer erlebten den Coup der Academics.

Für den FC Bayern, der sein Playoff-Ticket seit dem vergangenen Wochenende in der Tasche hat, war die Auswärtsniederlage eine herbe Enttäuschung. Bester Werfer im enttäuschenden Team von Trainer Pablo Laso war am 29. Spieltag Elias Harris mit 17 Punkten. Bei den Academics hießen die Topscorer Jeffrey Carroll und Justin Jaworski (je 21), Nationalspieler Paul Zipser, der von den Münchnern an Heidelberg ausgeliehen ist, kam auf sechs Punkte. Heidelberg spielte zum zweiten Mal in der SAP Arena. Am 27. Dezember 2022 hatten die Bayern bei der Premiere dort knapp gewonnen (87:84), auch diesmal war es spannend. Im Schlussviertel zogen die MLP Academics mit einem 11:2-Lauf davon (82:72/39. Minute), die Bayern hatten keine Antwort mehr. Überhaupt nicht spannend machte es ratiopharm Ulm. Der Meister schlug den Syntainics MBC aus Weißenfels 106:79 (50:33). Fünf Ulmer punkteten zweistellig, als Topwerfer kamen Justinian Jessup und Nationalspieler Robin Christen auf jeweils 14 Punkte. Der Titelverteidiger feierte den 20. Sieg im 29. Saisonspiel.

Artikel und Videos zum Thema