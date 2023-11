Bambi für Goldjungs um Dennis Schröder: "Eine Riesenehre"

Knapp zehn Wochen nach dem Triumph von Manila haben die Basketball-Weltmeister am Donnerstagabend den Bambi in der Kategorie Sport erhalten. Bei der Zeremonie in den Bavaria Filmstudios München nahm Bundestrainer Gordon Herbert den Medienpreis entgegen, Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder schickte eine Videobotschaft.

"Leider kann ich nicht vor Ort sein. Aber Gordon Herbert ist ja am Start", sagte der NBA-Profi von den Toronto Raptors, der sich aus Kanada meldete und wie Herbert ein goldenes Reh in der Hand hielt. "Das ist eine Riesenehre für uns, den Bambi zu gewinnen." Schröder bedankte sich für die große Unterstützung beim Turnier: "Wir haben die Euphorie in Manila und Okinawa gespürt."

Bastian Schweinsteiger, Fußball-Weltmeister 2014, und dessen Ehefrau Ana Ivanovic, ehemalige Tennis-Weltranglistenerste, übergaben den Preis an Herbert. Die Mannschaft habe bewiesen, was möglich sei, "wenn eine Gruppe von Individuen als Team auftritt", hob der Kanadier hervor.

"Mit einer unglaublichen Energie, mit Lust am Spiel und Kampfeswillen, aber auch durch Fairplay und mit einem ganz besonderen Teamgeist hat die deutsche Basketball-Nationalmannschaft der Herren die Herzen der Menschen in aller Welt erobert", hieß es in der Begründung der Jury: "Basketball wird plötzlich wieder zum Volkssport und erlebt eine Renaissance wie zu Hochzeiten von Dirk Nowitzki."

Nach vierjähriger Pause wurde der Medienpreis zum 75. Jubiläum wieder von Hubert Burda Media vergeben. Mit dem Bambi werden laut Burda "seit 1948 Persönlichkeiten geehrt, die Deutschland besonders berühren, Herausragendes leisten und Vorbilder für die Menschen in Deutschland sind".