BBL: Arbeitssieg für Ulm - CL-Sieger Bonn verliert Auftakt

Mühsamer Erfolg für Meister ratiopharm Ulm, missglückter Auftakt für Champions-League-Sieger Telekom Baskets Bonn: Während der Titelverteidiger aus Baden-Württemberg durch ein 99:84 (52:48) bei Liganeuling Tigers Tübingen seinen zweiten Sieg im zweiten Spiel erkämpfte, erwies sich für den Europapokal-Champion der Basketball-Bundesliga ein anderer Aufsteiger am Sonntag als Stolperstein: Vizemeister Bonn unterlag bei Rasta Vechta 79:84 (43:43).

Den komplett neuformierten Bonnern halfen eine Woche nach der knappen Finalniederlage bei der inoffiziellen Klub-WM auch 16 Punkte des besten Akteurs Glynn Watson nicht für einen Sieg. Bei Vechta überzeugte Point Guard Tommy Kuhse mit 27 Zählern als erfolgreichster Schütze.

Bonn, das in der Vorwoche beim FIBA Intercontinental Cup in Singapur den Titelgewinn durch ein 69:70 gegen Sesi Franca Basquete verpasst hatte und deshalb verspätet in die Saison einstieg, hatte nach dem historischen Gewinn der Champions League im Vorjahr sowohl Erfolgstrainer Tuomas Iisalo als auch alle wichtigen Spieler verloren.

Ulm tat sich in Tübingen lange sehr schwer, zog im dritten Viertel zwar zwischenzeitlich auf elf Punkte weg, doch die Gastgeber blieben dran und hielten das Spiel bis in den Schlussabschnitt offen. Dann sorgte der Favorit jedoch für die Entscheidung. L. J. Figueroa war mit 22 Punkten bester Schütze des Teams von Meistertrainer Anton Gavel.

Wie Vechta und Ulm bejubelten außerdem die Basketball Löwen Braunschweig den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Die Niedersachsen setzten sich 85:77 (41:35) beim Syntainics MBC durch. Pokalsieger Bayern München und Alba Berlin sind am Montag im Rahmen des 2. Spieltags gefordert.