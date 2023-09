Uli Hoeneß: Basketball-Weltmeister "bestes Beispiel" für die Fußballer

Bayern Münchens Uli Hoeneß hat zu großer Konsequenz bei der Suche nach einem neuen Bundestrainer aufgerufen und die frischgebackenen Basketball-Weltmeister zum Vorbild für den deutschen Fußball erklärt. Diese stünden "als Synonym dafür, was in Deutschland passieren muss", sagte Hoeneß der Süddeutschen Zeitung (Samstagausgabe): "Das war seit Jahren das beste Beispiel dafür, wie man mit harter Arbeit und Teamwork Ziele erreichen kann."

Der neue Bundestrainer müsse laut dem erklärten Basketball-Fan Hoeneß ("Ich habe alle Spiele gesehen") deshalb ein Fachmann mit einem klaren Plan sein. Es sei jetzt "nicht die Zeit für Experimente", sagte der 71-Jährige.

Hoeneß selbst habe von der Freistellung Flicks erst nach dem Basketball-Endspiel erfahren. "Ich war total gebannt von diesem Finale", sagte Hoeneß, der die DFB-Entscheidung, Flicks Demission in der Endphase des Spiels zu verkünden, als unglücklich ansieht.

"Es hätte gereicht, die Nachricht ein oder zwei Stunden später zu veröffentlichen, dann hätte man den Basketballern die einmalige Gelegenheit gelassen, exklusiv im Fokus der Sportöffentlichkeit zu stehen. Aber das war sicher nicht böse gemeint", sagte Hoeneß.

Dass der FC Bayern in Andreas Obst, Isaac Bonga und Niels Giffey nun gleich drei Basketball-Weltmeister hat, macht Hoeneß "stolz". Er habe immer die Hoffnung gehabt, "dass Basketball neben dem Fußball in Deutschland die zweite richtige Größe wird. Das muss der Basketball jetzt ausnutzen. Die Sportart muss nach dem WM-Sieg so selbstbewusst sein zu sagen: Von uns können die anderen lernen."