Dennis Schröder nach dem WM-Gewinn im Interview: "Wir wollen unseren Respekt"

Dennis Schröder ist mit Deutschland Weltmeister geworden, der Braunschweiger wurde zudem zum MVP des Turniers gewählt. Auf der anschließenden Pressekonferenz blickte der 29-Jährige zurück und leistete sich auch einen Seitenhieb gegen die deutschen TV-Sender sowie alle Zweifler.

Außerdem sprach Schröder über den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft und was dieses Team so besonders gemacht hat.

Schröder: "Ich hoffe, dass die Turniere schon zum Beginn im TV laufen werden. Nur das Finale kam im deutschen TV. Basketball ist eine großartige Sportart. Ich wünsche mir, dass wir unseren Respekt kriegen - für das, was wir die letzten Jahre geschafft haben. Wenn Olympia nächstes Jahr steigt oder die EM danach, wünsche ich mir, dass jedes Spiel im TV übertragen wird. Allmählich registrieren die Menschen, was wir für unser Land tun. Wir wollen unseren Respekt."

Was kann dieser Erfolg für den deutschen Basketball in der Zukunft bedeuten?

Schröder : "Das Team ist unglaublich, wir genießen jeden Moment, jeden Tag, jedes Training, jedes Spiel. Wir messen uns auf dem höchsten Level. Das ist der Grund, warum wir dies erreicht haben. Das bedeutet viel. Wir haben Geschichte geschrieben. Natürlich ist Dirk Nowitzki einer der besten Vierer aller Zeiten. Er hat den Basketball verändert, war MVP und NBA-Champion. Ich habe so viel Respekt ihm gegenüber. Er ist auch neben dem Court ein cooler Typ. Es war eine Ehre, mit ihm 2015 bei der EM in Berlin zu spielen. Das (WM-Bronze 2002/d. Red.) zu übertreffen, ist eine großartige Leistung, für den Verband und jeden einzelnen Spieler. Aber wir hätten das nicht erreicht, wenn wir kein Team wären."

Dennis Schröder, die deutschen Basketballer sind Weltmeister. Was geht in Ihnen vor?

© getty

Dennis Schröder: "Alle anderen können trotzdem wegbleiben"

Wann im Turnier hat es sich realistisch angefühlt, dass Sie Weltmeister werden können?

Schröder: "Ich glaube, es war in Okinawa. Wir hatten ein Meeting. Das haben wir letztes Jahr auch gemacht. Wir waren in vier Gruppen aufgeteilt. Und der Coach hat jeden gefragt: Was wollt ihr erreichen? Jeder hat gesagt: Eine Medaille. Am Ende hat er mich gefragt. Und ich habe gesagt: Gold. Die Jungs stehen in der Kabine so eng zusammen. Das ist der Grund, warum ich das gesagt habe. Weil ich weiß, dass unsere Defense und Spielweise besonders sind."

Sie waren in der Vergangenheit der Buhmann für viele in Deutschland. Wie sehr haben Sie darunter gelitten? Und wie blicken Sie zurück auf diesen größten Erfolg im deutschen Basketball?

Schröder: "Mit Hatern und Leuten, die immer alles kritisieren, baue ich viel Motivation auf. Im Endeffekt habe ich sehr viel gearbeitet. Wir sind als Team über die Jahre zusammengewachsen. Wir haben geschafft, was noch keiner geschafft hat. Am Ende will ich meinen Respekt, der Trainer will seinen Respekt, und meine Teamkollegen wollen auf ihren Respekt. Aber für alle, die mich über die Jahre unterstützt haben: Ich küsse ihre Herzen. Aber alle anderen können trotzdem wegbleiben."

Haben Sie Ihr Handy nach dem Titelgewinn bereits gecheckt? Wie viele Nachrichten hatten Sie?

Schröder: "Ich war noch nicht am Handy. Ich habe es noch nicht realisiert. Wir sind Weltmeister. Das ist crazy."