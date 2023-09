Kommentar zum WM-Titel des DBB: Dieses Team ist noch nicht fertig

Deutschland ist Weltmeister und auf dem Basketball-Thron angekommen. Nach Bronze bei der EuroBasket 20222 gelingt auf den Philippinen diesmal der ganz große Wurf. Klar ist aber auch: Dieses Team ist noch nicht fertig. Ein Kommentar.

Acht Spiele, acht Siege: Der DBB ist verdient Weltmeister und hat sich bei einem Turnier durchgesetzt, bei dem es vor den Spielen keinen klaren Favoriten gab. Drei Wochen später lässt sich bilanzieren, dass sich das beste Team durchgesetzt hat - und das war mit kleineren Wacklern (Lettland!) das DBB-Team.

Deutschland hatte den besten Mix aller Teams, klare Führungsspieler, qualitativ hochwertige Rollenspieler plus Spieler am Ende der Bank, die jederzeit lieferten, wenn sie gebraucht wurden. Rollenverteilung, das war das große Wort, das bei den Sieger-Interviews immer wieder fiel. Und diese Komposition von Bundestrainer Gordon Herbert (ist das eigentlich das Sportbild des Jahres?) war so stimmig, wie sie nur sein konnte.