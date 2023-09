Basketball-WM 2023: Finale läuft bei deutscher Beteiligung wohl im Free-TV

Bislang gibt es die Basketball-WM lediglich bei MagentaSport zu sehen. Sollte Deutschland allerdings das Finale erreichen, wird angeblich auch das ZDF übertragen.

Laut der Bild haben sich Magenta und das ZDF darauf geeinigt, dass auch die Öffentlich-Rechtlichen ein potenzielles Finale mit dem DBB-Team zeigen darf. Zuletzt hatte sich DBB-Präsident Ingo Weiss gegenüber der Bild geärgert, dass die Spiele der WM nicht im Free-TV laufen.

"Erst mal will ich sagen, dass Magenta bei der Übertragung hier einen großartigen Job macht", lobte Weiss Magenta. "Aber dass sich kein Sender gefunden hat, der die Rechte von Magenta erwirbt und die Spiele zeigt, das erzürnt mich. Vielleicht sind ARD und ZDF auch zu konservativ, sich an spannende Sportarten wie Basketball heranzuwagen. Und mit dem Quoten-Argument muss mir niemand kommen - die öffentlich-rechtlichen Sender haben einen Auftrag. Ich hoffe, dass sich bei den Sendern noch etwas bewegt."

Für das Viertelfinale und auch das Halbfinale hatten sich ARD und ZDF noch gegen eine Übertragung entschieden, gleiches galt für Pro7 und RTL, die bei der EuroBasket 2022 zumindest die deutschen K.o.-Spiele übertragen hatten.

Deutschland spielt am heutigen Freitag gegen die USA um ihre erste Finalteilnahme bei einer Weltmeisterschaft, geht gegen die US-Amerikaner allerdings als Außenseiter in die Partie. Das Spiel beginnt um 14.40 Uhr deutscher Zeit in Manila auf den Philippinen in der Mall of Asia Arena. Das Finale steigt am Sonntag, den 10. September um 14.40 Uhr. Der zweite Finalist wird zwischen Serbien und Kanada ausgespielt.

