Basketball-WM 2023: Dillon Brooks sieht sich als bester Verteidiger der Welt - Ansage von Luka Doncic

Dillon Brooks will mit Kanada ins Finale der Basketball-WM 2023 einziehen. Der Forward der Houston Rockets spielt ein gutes Turnier für die Kanadier und sieht sich gleichzeitig als bester Verteidiger der Welt an. Luka Doncic zeigt Respekt, macht aber auch eine Kampfansage.

"Absolut. In diesem Turnier, auf der Welt, in der NBA", antwortete Brooks auf die Frage, ob er sich als bester Verteidiger dieses Turniers sehen würde. "Mein Stil ist etwas anders, weil ich schlau, physisch und diszipliniert spielen kann", fügte der Kanadier an.

In der NBA wurde Brooks ins All-Defensive Second Team gewählt, bei dieser Weltmeisterschaft hatte der 27-Jährige großen Anteil daran, dass sich Kanada im Viertelfinale gegen Slowenien durchsetzte, weil er stark gegen Luka Doncic verteidigte. Auch der Mavs-Star hatte in dieser Hinsicht durchaus Anerkennung für seinen Gegenspieler übrig.

"Dillon hat sehr gut gespielt. Er ist sehr physisch, das ist er immer. Viele Leute mögen ihn nicht, aber ich respektiere, was er macht. Denn was er macht, das macht er richtig gut." Auch Kanadas Coach Jordi Fernandez lobte Brooks nach dem Viertelfinale in höchsten Tönen. "Zusammen mit Lu Dort ist er der beste Verteidiger hier. Am Mittwoch war das wie aus dem Lehrbuch, wie er mit seiner Brust gespielt, stets seine Hände gezeigt und über das ganze Feld Druck gemacht hat."

Einen Haken hatte Brooks' Performance jedoch - er wurde zu Beginn des vierten Viertels disqualifiziert, nachdem er seinen Gegenspieler nach einem verwandelten Dreier verhöhnte und dafür sein zweites technisches Foul kassierte. "Das muss er lassen", ärgerte sich Fernandez. "Wir brauchen ihn auf dem Court. Du kannst nicht auf diese Weise aus einem Spiel fliegen. Da müssen wir als Team die Haltung bewahren."

Dillon Brooks: Doncic zeigt Respekt und macht ein Versprechen

Aber auch das gehört zu Dillon Brooks dazu, der nach der Partie mit Boxhandschuhen auf seine Mitspieler in der Kabine wartete. Das kam hingegen bei Doncic nicht allzu gut an, der darauf nach dem Spiel der Slowenen in der Platzierungsrunde gegen Litauen (84:100) angesprochen wurde.

"Er bellt viel, beißt aber nicht", meinte Doncic. "Es ist einfach, viel zu reden, wenn man zweistellig führt. Wir werden sehen, was passiert, wenn er in Dallas mit 20 Punkten hinten liegt. Ich werde mir für ihn etwas überlegen", kündigte der Superstar der Mavs an.

Womöglich wird Brooks bis dahin eine Medaille gewinnen. Kanada trifft am heutigen Freitag im Halbfinale auf Serbien und könnte erstmals in ein WM-Finale einziehen. In bislang sechs Spielen legt Brooks 11 Punkte pro Partie auf, wobei der frühere Grizzlies-Akteur 61,5 Prozent aus dem Feld sowie starke 55,6 Prozent von der Dreierlinie (10/18 3P) trifft.

