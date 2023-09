Basketball-WM 2023: Borisa Simanic verliert Niere nach Ellenbogenschlag

Schock für das serbische Team. Big Man Borisa Simanic hat sich beim Auftaktspiel gegen den Südsudan nicht nur verletzt, sondern sogar eine Niere verloren, wie serbische Medien berichten.

In der Schlussphase des Spiels gegen den Südsudan, welches Serbien mit 113:85 für sich entschied, kassierte Simanic einen Ellenbogenschlag von Gegenspieler Nuni Omot in die Nierengegend und musste umgehend ausgewechselt werden. Der 25-Jährige wurde in ein Krankenhaus in Manila gebracht, wo er umgehend operiert wurde.

Coach Svetislav Pesic gab nach der Partie an, dass Simanic heftig geblutet habe, was ein Problem gewesen sei, da es Schwierigkeiten gab, neues Blut aufzutreiben. Der serbische Verband teilte später mit, dass die Niere wieder funktionstüchtig sei. Nun tauchte jedoch ein Bericht von Telegraf auf, in dem es heißt, dass Simanic die Niere verloren habe. Der Verband hat das inzwischen bestätigt.

Simanic wird bei der WM nicht mehr zum Einsatz kommen, dazu ist es unklar, wie es nun mit seiner Karriere weitergeht.

"Täter" Omut entschuldigte sich bereits direkt nach der Partie beim Serben: "Es tut mir sehr leid. Ich wollte kein Dirty Play machen. Ich hoffe, dass du schnell wieder gesund wirst. Ich werde dich in meine Gebete einspannen. Ich bin kein schmutziger Spieler und entschuldige mich von ganzem Herzen bei allen Fans und vor allem dem Spieler selbst."

