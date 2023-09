Die neue BBL-Saison steht vor der Tür. Wann genau es losgehen soll und weitere wichtige Infos zum Zeitplan, bekommt Ihr hier bei SPOX geliefert.

Mitte Juni fand in Deutschland zuletzt ein Basketball-Bundesligaspiel statt, nun hat das lange Warten endlich ein Ende. Die Saison 2023/24 steht unmittelbar vor der Tür.

BBL, Termine, Spielplan, Zeitplan, Start, Auftakt: Wann geht die neue Saison los?

Für ratiopharm Ulm geht am Mittwoch, den 27. September, gegen die Chemnitz 99ers die Mission Titelverteidigung los. Die Ulmer eröffnen zu Hause in der Ratiopharm Arena gegen die Sachsen die neue Spielzeit. Die anderen 16 Bundesligisten steigen in den Tagen darauf ins Geschehen ein.

© getty Am 28. September geht die Basketball-Bundesliga los.

Der Grunddurchgang besteht wie üblich aus 34 Spieltagen, alle Teams treten jeweils zweimal gegeneinander an. Beendet wird die erste Phase der Saison am 12. Mai mit dem 34. und finalen Spieltag. Danach wird es spannend, die besten acht Mannschaften nach der Hauptrunde spielen nämlich ab dem 17. Mai in den Playoffs um den Titel. Dabei wird vom Viertelfinale bis zum Finale im Best-of-5-Modus gespielt. Spätestens am 17. Juni werden die Playoffs, damit auch das Finale, beendet sein.

Doch neben der Meisterschaft gibt es auch einen anderen wichtigen Wettbewerb im deutschen Basketball: den BBL-Pokal. Dieser gilt bereits seit dem 23. September als eröffnet. Als Titelverteidiger geht der FC Bayern München an den Start.

Spieltag Datum 1 27.9 - 4.10. 2 1.10. - 2.10. 3 6.10. - 28.11. 4 20.10. - 22.10. 5 27.10. - 29.10. 6 3.11. - 6.11. 7 10.11. - 12.11. 8 17.11. - 20.11. 9 24.11. - 27.11. 10 1.12. - 3.12. 11 15.12. - 18.12. 12 22.12. - 23.12. 13 26.12. - 2.1. 14 29.12. - 31.12. 15 5.1. - 8.1. 16 12.1. - 14.1. 17 19.1. - 21.1. 18 26.1. - 28.1. 19 2.2. - 5.2. 20 9.2. - 11.2. 21 13.2. 22 1.3. - 3.3. 23 8.3. - 10.3. 24 15.3. - 17.3. 25 22.3. - 24.3. 26 30.3. - 1.4. 27 5.4. - 7.4. 28 12.4. - 14.4. 29 19.4. - 21.4. 30 26.4. - 28.4. 31 30.4. - 1.5. 32 4.5. - 5.5. 33 8.5 - 9.5. 34 12.5. Start Playoffs 17.5. Ende Playoffs 17.6.

BBL: Die Spiele im TV und Livestream

In Sachen Übertragungsrechte gibt es wichtige Neuigkeiten. Nicht mehr MagentaSport und Sport1 sind für die Spiele der BBL verantwortlich, sondern der neue Streamingdienst Dyn. Auf der Plattform werden im Laufe der Saison alle Bundesliga- und Pokalspiele zur Verfügung gestellt, dazu ab der Hauptrunde auch die Basketball-Champions-League.

Neben Basketball zeigt Dyn auch Sporarten wie Handball, Volleyball, Hockey oder Tischtennis. Die Kosten für das dafür benötigte Abonnement liegen bei 12,50 Euro monatlich im Jahresabo und bei 14,50 Euro im Monatsabo.

BBL: Die Meister und Pokalsieger der vergangenen fünf Saisons