Morgen geht die Basketball-Bundesliga los. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Meisterschaftsspiele live im TV und Livestream sehen könnt.

Am Mittwoch, den 27. September, ist es endlich soweit! Nach mehreren Monaten Pause startet die 58. Basketball-Bundesliga-Saison. Im Rahmen des Eröffnungsspiels ist der amtierende Deutsche Meister ratiopharm Ulm gegen die Chemnitz 99er gefragt. Der Tip-off in der Ulmer Ratiopharm Arena erfolgt um 20 Uhr.

Die 34 Spieltage lange Hauptrunde beginnt also am 27. September und endet am 12. Mai. Von den insgesamt 18 Mannschaften qualifizieren sich dann die besten acht für die Playoffs, die am 17. Mai losgehen. In den Tagen und Wochen darauf wird ab dem Viertelfinale im Best-of-5-Modus um die Meisterschaft gekämpft. Neben der Bundesliga wird auch in einem anderen Wettbewerb um einen Titel gekämpft: im BBL-Pokal, der bereits eröffnet ist.

BBL: Die Meister und Pokalsieger der vergangenen fünf Saisons

Deutscher Meister Jahr Pokalsieger ratiopharm ulm 2023 FC Bayern München Alba Berlin 2022 Alba Berlin Alba Berlin 2021 FC Bayern München Alba Berlin 2020 Alba Berlin FC Bayern München 2019 Brose Bamberg

© getty Am 27. September geht die Bundesliga los.

BBL, Basketball live sehen: Übertragung im Free-TV und Livestream

Wer in dieser Saison die Spiele sehen möchte - egal ob Meisterschafts- oder Pokalspiele - wird bei nur einem Sender fündig. Dabei handelt es sich nicht wie im vergangenen Jahr um MagentaSport oder Sport1, stattdessen liegen die Übertragungsrechte an den größten Basketballpartien des Landes bei Dyn. Der neue Streamingdienst hat sich die Rechte an der kompletten Bundesliga und am BBL-Pokal gesichert. Darüber hinaus bietet Dyn ab der Hauptrunde auch die Basketball-Champions-League an.

Zum weiteren Livestream-Angebot von Dyn zählen Sportarten wie Handball, Volleyball, Hockey und Tischtennis dazu. Der Zugang zu den Streams ist mit einem Abonnement möglich. Die Kosten dafür belaufen sich auf 12,50 Euro je Monat im Jahresabo oder 14,50 Euro im Monatsabo.

BBL: Der Zeitplan für die Saison 2023/24