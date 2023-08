Baskteball-WM: Auch Giannis Antetokounmpo sagt Teilnahme ab

NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo hat seine Teilnahme an der Basketball-WM wegen mangelnder Fitness abgesagt.

Gut sieben Wochen nach einer Operation am linken Knie gab der zweimalige MVP von den Milwaukee Bucks in den Sozialen Medien bekannt, dass er beim Highlight nicht für Griechenland auflaufen wird.

"Nach Monaten der Arbeit und mehreren Treffen mit Medizinern ist klar, dass ich nicht bereit bin, auf dem Niveau zu konkurrieren, das ich für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft haben muss", schrieb Antetokounmpo. Er habe keine andere Wahl gehabt und sei wegen der Entscheidung "sehr enttäuscht. Ultimatives Teamziel ist es, sich für die Olympischen Spiele 2024 zu qualifizieren, und es wird mir eine Ehre sein, nächstes Jahr meine Nationalmannschaft zu vertreten."

Vor dem "Greek Freak" hatte bereits NBA-Champion und Finals-MVP Nikola Jokic (Denver Nuggets) seinen Rückzug erklärt. Der Center fehlt Titelkandidat Serbien wegen körperlicher und mentaler Erschöpfung.

Auch das französische Supertalent Victor Wembanyama spielt nicht bei der WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September). Der 19-Jährige, der von den San Antonio Spurs im diesjährigen NBA-Draft an Position eins ausgewählt worden war, hatte Ende Juni für das Turnier abgesagt. Wembanyama will bei den Olympischen "Heimspielen" in Paris aber unbedingt dabei sein.

Antetokounmpo hatte während der vergangenen NBA-Saison Knieprobleme. Laut Medienberichten wurde beim Eingriff loser Knorpel entfernt. "Jeder weiß, dass sich meine Leidenschaft und Liebe für meine Nationalmannschaft nicht geändert hat und auch nie ändern wird", betonte der 28-Jährige am Freitag in seinem Post.

