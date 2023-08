Basketball-WM 2023: Dennis Schröder und Maodo Lô versenken Australien - Johannes Thiemann als heimlicher Held

Deutschland steht bei der Basketball-WM vor dem Einzug in die Zwischenrunde. Gegen den Mitfavoriten aus Australien setzte sich der DBB auch ohne den verletzten Franz Wagner mit 85:82 durch.

Alle Spiele der Basketball-WM gibt es live auf MagentaTV. Die Spiele des DBB-Teams sind für alle kostenlos.

Was für ein Thriller. Dennis Schröder (30 Punkte, 10/19 FG) hat dem DBB einen weiteren Erfolg gesichert, womit der Einzug in die Zwischenrunde so gut wie perfekt ist. Maodo Lô machte eine Sekunde vor dem Ende mit einem Layup den Deckel drauf, ein letzter Verzweiflungsdreier von Josh Giddey (17, 7/17) fand sein Ziel nicht. Die Australier forderten hier ein Foul, die Schiedsrichter schauten sich die Bilder aber nicht mehr an.

46 Sekunden vor dem Ende brachte Schröder Deutschland wieder in Führung, während Giddey von der Freiwurflinie Nerven zeigte und Johannes Thiemann gegen den in der ersten Halbzeit überragenden Patty Mills (21, 9/14) einen Steal forcierte. Der australische Legende hatte die ersten 13 Zähler der Boomers erzielt, danach kühlte er aber merklich ab.

Ganz anders Schröder. Mit 30 Punkten war der Braunschweiger in Abwesenheit des verletzten Franz Wagner der Topscorer, dazu explodierte Lô mit 20 wichtigen Zählern (8/12 FG). Kein anderer deutscher Spieler punktete zweistellig. Der Ex-Alba-Guard erzielte zu Beginn des vierten Viertels fünf Zähler in Folge, hier kippte das Spiel erneut, nachdem Australien im dritten Abschnitt das Kommando übernommen hatte. Am Ende war es ein Thriller mit hoher Intensität, aber auch Fehlern auf beiden Seiten - mit dem besseren Ende für die deutsche Mannschaft.

Am Dienstag trifft Deutschland nun auf Finnland (ab 9.30 Uhr), mit einem Sieg würde Deutschland die Gruppe gewinnen und damit auch einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale machen. Hier gibt es das Spiel zum Nachlesen im Ticker.

Basketball-WM 2023: Deutschland vs. Australien: Der Star

Dennis Schröder. Ohne Wagner brauchte es mehr vom deutschen NBA-Star und der lieferte ab. Schröder versenkte seine Jumper, passte gut auf den Ball auf und traf fast immer die richtigen Entscheidungen. Australien versuchte vieles, aber Schröder fand stets Lösungen gegen die hyper-aggressive Defense der Boomers.

Basketball-WM 2023: Deutschland vs. Australien: Der Flop

Nick Kay. Ihn hatten die Deutschen als Schwachstelle in der australischen Verteidigung ausgemacht - und das mit Recht. Sowohl Schröder als auch Lô isolierten nach Switches immer wieder gegen den australischen Vierer und hatten damit jede Menge Erfolg. Dazu ignorierte die deutsche Defense beständig den Big an der Dreierlinie, auch das war genau das richtige Rezept.

Basketball-WM 2023: Deutschland vs. Australien: Die wichtigsten Statistiken

Endlich war der Dreier für die Deutschen da. 11/30 sind jetzt kein überragender Wert, aber eben doch ausreichend. Neun der elf Treffer gingen dabei auf das Konto der beiden Guards Schröder und Lô, fast alle aus dem Dribbling gegen die starke australische Defense. Nur bei Andi Obst (0/4) will es noch nicht laufen.

Australien hat das Spiel letztlich an der Freiwurflinie verloren. Nicht nur, weil Giddey in der Schlussminute einen Freebie liegen ließ. 9/16 von der Freiwurflinie ist auf diesem Niveau nicht zu entschuldigen, sowohl Cooks als auch Giddey ließen je drei freie Punkte liegen.

Am Ende waren es 13 Turnover der Deutschen, bis tief in die erste Halbzeit waren es aber gerade einmal 2. Das war einer der Gründe für die gute erste Halbzeit und der Grundstein für den Erfolg. Gleichzeitig forcierte der DBB auch 13 Ballverluste (9 Steals). Auffällig waren hier Schröder und auch Johannes Thiemann, der in der Crunchtime einige Big Plays lieferte.

Basketball-WM 2023: Deutschland vs. Japan: Die Stimmen

Gordon Herbert (Bundestrainer): "Es war ein Spiel der Läufe. Der Beginn des vierten Viertels war der Schlüssel für uns, weil wir im dritten Abschnitt das Momentum verloren hatten."

Maodo Lô: "Australien ist ein richtig gutes Team. Talentiert und eingespielt. Es war über 40 Minuten ein Kampf. Für mich fühlt es sich gut an, weil ich im ersten Spiel so Probleme hatte. Ohne Franz musste ich mehr Verantwortung übernehmen und das ist mir gelungen."

Basketball-WM 2023: Deutschland vs. Japan: Der Boxscore