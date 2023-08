Am 25. August startet die Weltmeisterschaft 2023 und Deutschlands 12-köpfiger Kader steht. Doch was verdienen die DBB-Stars eigentlich?

Die diesjährige Weltmeisterschaft findet in gleich drei asiatischen Ländern statt. Die Gastgeber sind Japan, Indonesien und die Philippinen. Das deutsche Team rund um Spieler wie Dennis Schröder, Isaac Bonga und Franz Wagner darf sich in ihrer ersten Begegnung des Turniers direkt mit Austragungsland Japan messen.

Neben der DBB-Auswahl gehören dieses Jahr unter anderem Frankreich, Australien, Spanien und natürlich die USA zum Favoritenkreis für den Turniersieg.

Der deutsche Basketball hat jüngst ein absolutes Highlight verbucht. Ikone Dirk Nowitzki wurde offiziell in die Hall of Fame der NBA aufgenommen.

Auch für die jetzigen DBB-Spieler geht es in den kommenden Wochen um Ruhm und Ehre. Doch was verdienen die Stars der DBB-Auswahl eigentlich?

© imago images

Deutschland bei der Basketball WM 2023, Gehalt: Das verdienen die DBB-Stars

Die absoluten Top-Verdiener des DBB-Teams spielen nicht überraschend in der US-amerikanischen NBA. Den ersten Platz belegt dabei Kapitän Dennis Schröder. Der gebürtige Braunschweiger verdient für die Saison 2023/24 bei den Raptors fast 12,5 Millionen US-Dollar. Auf Platz zwei der bestbezahlten deutschen Spieler liegt Daniel Theis von den Indiana Pacers mit einem Gehalt von 9,1 Millionen US-Dollarn. Und auch die beiden Wagner-Brüder, die für Orlando Magic spielen, verdienen in der USA gutes Geld. Das Gehalt von Franz Wagner soll sich für die Saison 2023/2024 auf 8 Millionen US-Dollar belaufen und das seines jüngeren Bruders und Teamkollegen Moritz Wagner auf 5,5 Millionen US-Dollar.

Mit Johannes Thiemann, Niels Giffey, Andreas Obst und Isaac Bonga spielen vier DBB-Akteure in der deutschen BBL. Der durchschnittliche BBL-Spieler soll jährlich ungefähr 60.000 Euro verdienen. Die Summen innerhalb der Mannschaften unterscheiden sich allerdings und so kann das Jahresgehalt von Top-Spielern auch bei geschätzten 250.000 Euro aufwärts liegen. So werden sich die Gehälter der aufgezählten Spieler aller Voraussicht nach überhalb der 250.000 Euro-Marke befinden. Genaue Zahlen sind allerdings, wie auch bei den noch nicht genannten Leuten im Kader, unbekannt.

Deutschland bei der Basketball WM 2023, Gehalt: Die Eckdaten zur WM 2023

Gastgeber: Japan, Indonesien, Philippinen

Japan, Indonesien, Philippinen Wettbewerb: Weltmeisterschaft

Weltmeisterschaft Turnierstart: 25.08.2023

25.08.2023 Finaltag: 10.09.2023

Deutschland bei der Basketball WM 2023, Gehalt: Der DBB-Fahrplan bis zur WM