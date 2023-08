Das DBB-Team absolviert am heutigen Sonntag ein Testspiel gegen die USA. Doch wo läuft die Begegnung live im Free-TV und Livestream? Das erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Sonntag, den 20. August, bestreitet Deutschland sein letztes Testspiel vor der anstehenden Basketball-WM 2023. Das DBB-Team von Gordon Herbert bekommt es im Rahmen des Showcase Cup mit den USA zu tun. Das Duell, welches in Abu Dhabi ausgetragen wird, startet um 18.00 Uhr deutscher Zeit.

Das DBB-Team befindet sich vor der Basketball-WM in guter Form. Vier der fünf Vorbereitungsspiele vor der Weltmeisterschaft gewannen Dennis Schröder und Co. - einzig gegen die Auswahl aus Kanada musste Deutschland am vergangenen Sonntag eine knappe Overtime-Niederlage einstecken.

Wie läuft heute für die Truppe von Gordon Herbert die WM-Generalprobe gegen die USA, die auch ohne Superstars wie Steph Curry oder LeBron James eine starke Mannschaft aufbieten?

DBB-Team Testspiel: Wo läuft Deutschland vs. USA heute live im Free-TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: Testspiel

Testspiel Duell: Deutschland vs. USA

Deutschland vs. USA Wettbewerb: Showcase Cup

Showcase Cup Datum: 20. August

20. August Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Abu Dhabi, Vereinigten Arabischen Emirate

Abu Dhabi, Vereinigten Arabischen Emirate Übertragung im TV: MagentaSport

Übertragung im Livestream: MagentaSport

Liveticker: SPOX

MagentaSport überträgt die Partie zwischen Deutschland und den USA am heutigen Tag exklusiv im TV und Livestream. Der TV-Sender der Telekom überträgt das Testspiel live und in voller Länge im Free-TV ab 17.55 Uhr.

Das Testspiel des DBB-Teams gegen die USA könnt Ihr zudem im kostenlosen Livestream verfolgen. Den Livestream von MagentaSport findet Ihr auf magentasport.de oder in der MagentaSport-App.

SPOX begleitet das Duell zwischen Deutschland und den USA heute für Euch im Liveticker. Mit dem Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine Sekunde der Begegnung. Den Liveticker der Partie findet Ihr auf der SPOX-Website.

© getty Wie schlägt sich das DBB-Team heute gegen die USA?

DBB-Team: Der Fahrplan im Überblick