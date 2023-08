Für das DBB-Team geht die WM-Vorbereitung heute mit einem Testspiel gegen China weiter. Im Rahmen des Supercups in Hamburg wird das Halbfinale gespielt. Wo die Partie live im TV und Livestream läuft, bekommt Ihr hier gezeigt.

Keine zwei Wochen sind es noch, bis in Japan, Indonesien und auf den Philippinen die Basketball-Weltmeisterschaft eröffnet wird. Bleibt also noch einiges an Zeit, um den deutschen Kader, der seit kurzem endlich feststeht, zu testen und um ihn auf das Großereignis vorzubereiten.

Dafür trifft die deutsche Nationalmannschaft am heutigen Samstag, den 12. August, auf die chinesische Auswahl. Es handelt sich um das Halbfinale beim Supercup in der Hamburger edel-optics.de Arena. Der Tip-Off erfolgt um 18.30 Uhr. Kanada und Neuseeland bilden die anderen zwei Teilnehmer, die am Vorbereitungsturnier mitwirken. Ihr Halbfinalspiel findet ebenso heute statt und geht um 15.30 Uhr los.

Supercup 2023: Der Spielplan

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Runde 12. August 15.30 Uhr Kanada Neuseeland Halbfinale 12. August 18.30 Uhr Deutschland China Halbfinale 13. August 15.30 Uhr Verlierer Halbfinale 1 Verlierer Halbfinale 2 Spiel um Platz 3 13. August 18.30 Uhr Sieger Halbfinale 1 Sieger Halbfinale 2 Finale

© getty Das DBB-Team bestreitet heute gegen China das dritte Vorbereitungsspiel für die bevorstehende WM.

DBB-Team Testspiel, Supercup 2023: Wo läuft Deutschland vs. China heute live im Free-TV und Livestream?

Auch heute ist Magenta Sport für die Übertragung des Testspiels verantwortlich. Der Anbieter der Telekom ist grundsätzlich mit Kosten verbunden, macht heute jedoch eine Ausnahme und bietet die Partie gratis an. Um 18.15 Uhr geht es los mit der Vorberichterstattung, die von Benni Zander moderiert wird. Die Rolle des Kommentatoren übernimmt danach Sebastian Ulrich. Er wird vom ehemaligen Nationalspieler Per Günther unterstützt.

Die, die weiterhin keine Möglichkeit haben, das Halbfinale gegen China live zu verfolgen, können auch unseren Liveticker aufrufen und so mit dabei sein. Im Minutentakt wird bei uns das ganze Spielgeschehen beschrieben. Der Liveticker wird pünktlich vor Tip-Off noch online gestellt.

