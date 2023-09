Basketball-WM 2023: So erreicht Deutschland das Viertelfinale

Trotz vier Siegen steht Deutschland beim FIBA Basketball World Cup noch nicht sicher im Viertelfinale. Wir haben alle Szenarien durchgespielt.

Alle Spiele der Basketball-WM gibt es live auf MagentaTV. Die Spiele des DBB-Teams sind für alle kostenlos.

Unbeschadet kam der DBB durch die Vorrunde, diese Siege nimmt man nun in die Zwischenrunde mit. Gegen Georgien gelang zum Auftakt ein weiterer souveräner Erfolg, dennoch ist das Weiterkommen noch immer nicht sicher. So sieht die Tabelle im Moment aus:

Basketball-WM 2023: Die deutsche Gruppe K

Platz Team Bilanz Korbverhältnis 1 Deutschland 4-0 +74 2 Slowenien 3-0 +51 3 Australien 2-1 +43 4 Georgien 2-2 -12

DBB: Darum steht man noch nicht im Viertelfinale

Deutschland hat seine Hausaufgaben erledigt, so weit, so gut. Sollte Slowenien wenige Stunden später gegen Australien gewinnen, dann wäre sowohl Deutschland als auch das Team von Luka Doncic sicher in der K.o.-Runde.

Gewinnt allerdings Australien, ist weiterhin ein Dreiervergleich möglich, falls Slowenien am letzten Spieltag Deutschland schlägt und die Boomers Georgien schlagen. Dann hätten die drei Teams jeweils eine Bilanz von 4-1 und es käme auf das Korbverhältnis in den direkten Duellen an.

Ein Beispiel: Australien schlägt die Slowenen mit +10 und hätte in einem Dreiervergleich nach der Niederlage gegen den DBB (82:85) ein Korbverhältnis von (+7). Deutschland könnte sich nun eine Pleite gegen Slowenien mit bis zu sechs Zählern leisten. In dem beschriebenen Szenario sähe das dann tabellarisch so aus.

Team Korbverhältnis Australien +10 Deutschland -3 Slowenien -4

© getty

DBB: Diese Gegner könnten im Viertelfinale warten

Auch die Platzierung spielt bei einem Weiterkommen eine Rolle. Fest steht schon einmal, dass Deutschland bei einer Qualifikation für das Viertelfinale einen Gegner aus der Gruppe L bekommen würde. In dieser spielen derzeit in Jakarta Spanien, Kanada, Lettland und Brasilien. Der Termin dafür wäre der 6. September, während die anderen beiden Viertelfinals bereits am 5. September ausgetragen werden.

Aus deutscher Sicht wäre es vermutlich besser, wenn man die Gruppe gewinnen würde, da man so, wenn auch die USA wie zu erwarten ihre Zwischenrunde gewinnen, den Amerikanern bis zu einem möglichen Finale aus dem Weg gehen würde.

Der deutsche Weg zur Medaille könnte in etwa so aussehen: Viertelfinale gegen Spanien, Halbfinale gegen Serbien/Litauen/Italien/Domenikanische Republik. Das ist alles noch viel Theorie, aber bereits mit einem Sieg gegen die Georgier würde dieses Szenario deutlich realistischer werden.