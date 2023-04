Basketball-WM 2027 findet in Katar statt

Katar hat sich das nächste Topevent im Sport gesichert. Wie der Basketball-Weltverband FIBA am Freitag in der philippinischen Hauptstadt Manila verkündete, findet die Weltmeisterschaft 2027 in dem Emirat statt, das zuletzt auch Gastgeber der Fußball-WM war.

Alle Partien sollen dabei in der Hauptstadt Doha stattfinden. Die Hallen seien bereits gebaut und der Einsatz grüner Technologien werde dazu beitragen, dass das Event klimaneutral veranstaltet werden könne, teilte die FIBA mit. Menschenrechtsorganisationen und Klimaschützer hatten an der Fußball-WM in Katar immer wieder deutliche Kritik geübt.

"Ich glaube, dass 2027 ein besonderes Erlebnis in Doha für dieses Flagship-Event sein wird", sagte FIBA-Generalsekretär Andreas Zagklis zur Vergabe. Die Austragung in einer Stadt ermögliche es den Fans, mehr Spiele zu besuchen als bei jeder anderen WM der vergangenen zwanzig Jahre.

Die diesjährige Weltmeisterschaft findet in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September) statt.