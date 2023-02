Basketball WM-Qualifikation, Übertragung: Deutschland vs. Finnland heute live im TV und Livestream

Die Qualifikation zur Basketball-WM steht bevor, Deutschland geht ins letzte Qualifikationsspiel gegen Finnland. Wo könnt Ihr das Basketball-Spiel heute live im TV und Livestream schauen? Alles zur Übertragung erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die spektakulären Auftritte der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei der Heim-WM im vergangenen Sommer haben in Deutschland einen kleinen Basketball-Hype ausgelöst. Obwohl das DBB-Team bereits für die WM auf den Philippinen, Japan und Indonesien qualifiziert ist, will es den Gruppensieg.

Als Gruppenerster der Qualifikationsgruppe J muss Bundestrainer Gordon Herbert nicht mehr zittern und kann im letzten Qualifikationsspiel gegen Finnland viel Neues ausprobieren und jungen Spielern eine Chance geben.

Am heutigen Montag trifft die deutsche Basketball-Nationalmannschaft um 17.30 Uhr auf Finnland und will auch ohne die NBA-Stars Dennis Schröder, Franz und Moritz Wagner vor heimischem Publikum in Frankfurt am Main überzeugen. Gegen Schweden erreichte das DBB-Team ein 73:66.

Der FIBA World Cup findet im kommenden Sommer vom 25. August bis zum 10. September statt. Auch wenn die Konkurrenz enorm groß sein wird, will das deutsche Team mit Kampfgeist und Flair überzeugen. Vielleicht gelingt dem DBB-Team eine ähnliche Erfolgsgeschichte wie zuletzt bei der Heim-WM.

Basketball WM-Qualifikation: Die aktuellen Termine im Überblick

Datum Begegnung Beginn Ergebnis 24.02.2023 Deutschland - Schweden 19.30 Uhr 73:66 27.02.2023 Finnland - Deutschland 17.30 Uhr -:-

© getty Franz Wagner spielt aktuell bei den Orlando Magic in der NBA und ist deshalb nicht beim DBB-Team dabei.

Im Free-TV könnt Ihr das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Basketball-Nationalmannschaft gegen Finnland nicht anschauen. Um das Spiel im TV zu sehen, ist ein Abo beim Pay-TV-Sender MagentaSport nötig. Falls Ihr bereits Telekom-Kunde seid, bekommt Ihr einen Benefit bei MagentaSport: Statt 9,95 Euro im Monat müsst Ihr nur 4,95 Euro im Monat zahlen.

Solltet Ihr auf einen flexibleren Livestream angewiesen sein, gibt es gute Neuigkeiten - auch für alle, die kein MagentaSport-Abo haben oder abschließen wollen: MagentaSport bietet für die WM-Qualifikation Deutschland vs. Finnland einen kostenlosen Livestream an.

Basketball WM-Qualifikation, Übertragung: Deutschland vs. Finnland heute live im TV und Livestream - Wichtigste Informationen

Begegnung : Deutschland vs. Finnland

: Deutschland vs. Finnland Wettbewerb : Basketball WM-Qualifikation

: Basketball WM-Qualifikation Datum : Montag, 27. Februar 2023

: Montag, 27. Februar 2023 Beginn : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Ort : Frankfurt am Main

: Frankfurt am Main TV : MagentaSport

: Livestream: MagentaSport

Basketball WM-Qualifikation: Tabelle der Deutschland Gruppe