Die Qualifikation für die Basketball-WM steht an. Deutschland spielt gegen Schweden. Alle Infos zur Übertragung heute live im TV und Livestream erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft erkämpfte sich bei der Heim-WM im vergangenen Jahr einen grandiosen dritten Platz. Nun will das Team um Bundestrainer Gordon Herbert die zwei wichtigen Qualifikationsspiele gewinnen - auch wenn das deutsche Team bereits qualifiziert ist. Heute muss Deutschland um 19.30 Uhr gegen Schweden ran.

Im Sommer, vom 25. August bis zum 10. September 2023 stehen die Weltmeisterschaften auf den Philippinen, Japan und Indonesien an. Aktuell führt die DBB-Mannschaft die Qualifikationsgruppe J an.

Für die beiden WM-Qualifikationsspiele in Frankfurt am Main, heute gegen Schweden und drei Tage später gegen Finnland, hat Basketball-Bundestrainer Herbert Gordon den Kader reduziert. Johannes Patrick und Nicholas Tischler sind aus dem Vierzehn-Mann-Kader gestrichen worden. Zusätzlich müssen die deutschen Basketballer auf die NBA-Stars um Dennis Schröder und die Europaleague-Teilnehmer von Alba Berlin und Bayern München verzichten.

Die letzten beiden Spiele der WM-Qualifikation im Basketball stehen also im Fokus, junge Spieler zu testen und an die Nationalmannschaft heranzuführen. Dabei können sich die jungen Spieler ganz ohne Druck im Trikot der deutschen Basketball-Nationalmannschaft beweisen.

Basketball WM-Qualifikation: Die aktuellen Termine im Überblick

Datum Begegnung Beginn Ergebnis 24.02.2023 Deutschland - Schweden 19.30 Uhr -:- 27.02.2023 Finnland - Deutschland 17.30 Uhr -:-

Alle Infos zur Übertragung der Basketball WM-Qualifikation Deutschland vs. Schweden heute live im TV und Livestream bekommt Ihr jetzt geliefert.

© getty Der deutsche NBA-Star Dennis Schröder von den L.A. Lakers wird für die WM-Qualifikation dem DBB-Team nicht zur Verfügung stehen.

Basketball WM-Qualifikation, Übertragung: Deutschland vs. Schweden heute live im TV und Livestream

Die Partie Deutschland vs. Schweden wird planmäßig um 19.30 Uhr in Frankfurt am Main beginnen. Wie gewohnt für begeisterte Basketball-Fans ist MagentaSport für die Übertragung zuständig. Der Telekom-Dienst schaltet um 19 Uhr live in die Halle und beginnt mit der Vorberichterstattung.

Basketball WM-Qualifikation, Übertragung: Deutschland vs. Schweden heute live im TV und Livestream

Neben dem Pay-TV-Angebot könnt Ihr auch das Spiel Deutschland vs. Schweden ganz einfach und flexibel über einen Livestream von MagentaSport verfolgen. Dieser ist allerdings ebenfalls kostenpflichtig.

Für beide Optionen gilt: Seid Ihr bereits Telekom-Kunde könnt Ihr vergünstigt MagentaSport hinzubuchen. Statt den eigentlichen 9.95 Euro monatlich fallen für Euch nur noch 4.95 Euro monatlich an.

Basketball WM-Qualifikation, Übertragung: Deutschland vs. Schweden heute live im TV und Livestream - Wichtigsten Infos

Begegnung : Deutschland vs. Schweden

: Deutschland vs. Schweden Wettbewerb : Basketball WM-Qualifikation

: Basketball WM-Qualifikation Datum : 24. Februar 2023

: 24. Februar 2023 Ort : Frankfurt am Main

: Frankfurt am Main Beginn : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr TV : MagentaSport

: Livestream: MagentaSport

Basketball WM-Qualifikation: Tabelle in Deutschland