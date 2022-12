Basketball: Bayern München unterliegt in Kaunas

Die ersatzgeschwächten Basketballer von Bayern München verlieren die Play-off-Plätze in der EuroLeague immer mehr aus den Augen. Das 67:75 (35:44) beim litauischen Serienmeister Zalgiris Kaunas war für das Team von Trainer Andrea Trinchieri die zehnte Niederlage im 15. Spiel.

Corey Walden war mit 18 Punkten der erfolgreichste Bayern-Werfer vor 15.000 Zuschauenden in der Zalgirio Arena, wo im Mai das Finalturnier stattfindet.

"Wir haben mit diesem Team eine gute Leistung gezeigt, aber natürlich zu viele Fehler gemacht", sagte Walden, der aber hinzufügte: "Wir konnten unseren Job in der Defense nicht erledigen."

Zum Münchner Lazarett mit Kapitän Vladimir Lucic an der Spitze gesellte sich am Donnerstag auch noch Nationalspieler Andreas Obst mit einer Ellbogenverletzung. Der 26 Jahre alte Guard wird wohl wochenlang ausfallen. Dazu grassiert bei den Bayern ein Infekt.

Zwei Auswärtsspiele stehen für die Bayern in diesem Jahr noch an, am 27. Dezember in der Bundesliga bei MLP Academics Heidelberg, zwei Tage später in der EuroLeague bei Partizan Belgrad.