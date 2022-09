EuroBasket 2022, Tag 2: Superstar Giannis Antetokounmpo führt Griechenland zu Zittersieg

Superstar Giannis Antetokounmpo und die griechische Nationalmannschaft sind sind mit einem Sieg in die Basketball-EM gestartet, haben sich das Leben aber selbst schwer gemacht. Das Team um den zweimaligen wertvollsten Spieler der NBA gewann in Mailand gegen Kroatien 89:85 (46:30) und startete erfolgreich in die Titeljagd. Dabei verspielten Griechenland aber beinahe einen satten Vorsprung.

Die Griechen führten im dritten Viertel bereits mit 17 Zählern, ließen Kroatien aber wieder auf zwei Punkte herankommen. Angeführt von Antetokounmpo bekam Hellas in der Schlussphase aber noch die Kurve.

Der Forward der Milwaukee Bucks spielte mit 27 Punkten und elf Rebounds stark. Der gebürtige US-Amerikaner Tyler Dorsey, künftiger Teamkollege von Maxi Kleber bei den Dallas Mavericks, verbuchte ebenfalls 27 Punkte.

Bei den Kroaten war Jaleen Smith von Alba Berlin mit 22 Punkten der Topscorer. NBA-Profi Bojan Bogdanovic von den Utah Jazz kam auf 19 Zähler.

