Basketball-EM, Übertragung: Finale Spanien vs. Frankreich heute live im TV und Livestream und Liveticker

Es ist soweit, das Finale der EuroBasket 2022 steht kurz bevor: Spanien vs. Frankreich heißt es im Endspiel der Basketball-EM. Wo und wann Ihr das Spektakel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät dieser Artikel.

Ein Finale zwischen Spanien und Frankreich - mit dieser Paarung im Endspiel hätten vor ein paar Tagen vermutlich die wenigsten gerechnet. Serbien, Griechenland und Titelverteidiger Slowenien, die drei größten Favoriten in diesem Jahr, alle bereits vor dem Halbfinale ausgeschieden. Allzu verwundert sollte man aber nicht sein, waren beide Nationen doch sehr erfolgreich im internationalen Basketball: Spanien und Frankreich sind für vier der jüngsten fünf EM-Titel verantwortlich.

Frankreich setzte sich im Halbfinale sehr deutlich gegen Serbien-Bezwinger Polen durch, 95:54 endete die Partie aus Sicht der Franzosen. Wie Basketball-Fans vermutlich auf dem Schirm haben, sah die Geschichte bei Spanien ein wenig knapper aus. La Selección gewann nach Comeback Anfang des Schlussviertels 96:91 gegen die deutsche Auswahl.

Wer sich am heutigen Sonntag nun die Krone aufsetzen wird, erfahren wir ab 20.30 Uhr. Für diese Zeit ist der Tip-Off in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin angesetzt.

Basketball-EM, Übertragung: Finale Spanien vs. Frankreich heute live im TV und Livestream

Aber nun zur wichtigsten Frage: wo könnt Ihr das Endspiel der Basketball-EM heute live im TV und Livestream sehen? Die schlechte Nachricht gibt's vorweg, bislang sieht es nämlich nicht so aus, als würde das Spiel im Free-TV gezeigt. Die exklusiven Übertragungsrechte liegen beim Streamingdienst MagentaSport. Allerdings hat sich RTL für die vergangenen Deutschland-Partien eine Sublizenz gesichert - ob das kurzfristig auch für ein Finale ohne deutsche Beteiligung geschieht, bleibt abzuwarten. Aktuell gibt es diesbezüglich aber noch keine Infos.

Wahrscheinlich heißt deshalb Eure Anlaufstelle also MagentaSport, der Dienst hat nämlich alle Begegnungen der EuroBasket im Programm. Darüber hinaus gibt es dort aber noch mehr: Eishockey- und Basketball-Bundesliga, Euro League, Fußball aus der 3. Liga - die Plattform der Telekom hat einiges im Petto.

Wie viel der Spaß kostet, hängt ein wenig davon ab, ob Ihr bereits Kunde oder Kundin der Telekom seid, und wie lange Ihr MagentaSport abonnieren möchtet. Um es etwas übersichtlicher zu machen, haben wir das Ganze mal in einer Tabelle zusammengefasst.

Laufzeit Telekom-Vertrag Kein Telekom-Vertrag 1 Monat 9,95€ 16,95€ 12 Monate 4,95€ 9,95€

© getty Spanien trifft im Finale der EuroBasket 2022 auf Frankreich.

Basketball-EM, Übertragung: Finale Spanien vs. Frankreich heute im Liveticker

Kein Magenta-Abo? Kein Problem! Wir tickern die gesamte Partie mit, Ihr müsst also keine Entwicklungen im Kampf um den EM-Titel verpassen.

Hier geht's zum Liveticker des Finales zwischen Spanien und Frankreich.

Basketball-EM, Übertragung: Finale Spanien vs. Frankreich heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Wettbewerb: EuroBasket 2022

EuroBasket 2022 Spielrunde: Finale

Finale Datum: Sonntag, 18. September

Sonntag, 18. September Tip-Off: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Spielort: Mercedes-Benz-Arena in Berlin

© getty Frankreich hat sich im Halbfinale gegen Polen durchgesetzt.

Basketball-EM 2022: Die Sieger der vergangenen Jahre

Egal, wie die Begegnung heute Abend ausgeht, ein Novum wird das Ergebnis nicht sein. Frankreich und Spanien haben in den vergangenen Turnieren zusammengenommen viermal die Europameisterschaft gewonnen - wobei der Großteil davon aufs Konto der Selección geht.