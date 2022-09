Deutschland kämpft bei der Basketball-EM im Halbfinale gegen Spanien um den Einzug in das Endspiel. SPOX begleitet den Schlagabtausch im Liveticker.

Zieht Deutschland in das Finale der Basketball-EM ein? Dafür muss die DBB-Auswahl Spanien eliminieren. Das Halbfinale im Liveticker von SPOX.

Basketball-EM - Deutschland vs. Spanien: Halbfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In der Arena ist Deutschland auch gegen Spanien im Einsatz. Los geht es um 20.30 Uhr. Im anderen Halbfinale nehmen es Frankreich und Polen miteinander auf (17.15 Uhr).

Vor Beginn: Die deutsche Basketballnationalmannschaft hat sich bei der Heim-Europameisterschaft bis ins Halbfinale vorgearbeitet. Dort kämpft sie jetzt gegen Spanien um den Einzug in das Endspiel, das am Sonntag in Berlin und der dortigen Mercedes-Benz-Arena steigt.

Vor Beginn: Hallo und willkommen im Liveticker!

Basketball-EM - Deutschland vs. Spanien: Halbfinale heute live im TV und Livestream

Alle Spiele der deutschen Mannschaft bei der EuroBasket laufen live und kostenlos bei MagentaSport! Verfolgen könnt Ihr das Halbfinale mit deutscher Beteiligung im Livestream auf der Homepage des Telekom-Sportsenders und über die kostenlose App MagentaSport auf dem Endgerät Eurer Wahl, also auch via Smart-TV.

Und: Auch das EM-Halbfinale der deutschen Basketballer kann man im Free-TV bei RTL verfolgen. Der Kölner Sender überträgt ab 20.15 Uhr im frei empfangbaren Fernsehen. Kommentator ist Frank Buschmann, als Moderatorin ist Laura Papendick im Einsatz. RTL war zum deutsche Viertelfinale in die Liveberichterstattung von der Basketball-EM eingestiegen.

Basketball-EM - Deutschland vs. Spanien: Die Termine der EuroBasket

Gruppenphase: 1. bis 8. September

1. bis 8. September Achtelfinale: 10. und 11. September

10. und 11. September Viertelfinale: 13. und 14. September

13. und 14. September Halbfinale: 16. September

16. September Finale: 18. September

Basketball-EM: Die Paarungen im Halbfinale