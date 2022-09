Das DBB-Team kämpft am heutigen Abend gegen Spanien um den Einzug in das Finale der Basketball-EM 2022. Doch wer überträgt das Halbfinalspiel zwischen Deutschland und Spanien live im Free-TV? SPOX hat für Euch die Antwort.

Am heutigen Freitagabend, den 16. September, trifft Deutschland im Halbfinale der Basketball-EM auf Spanien. Das Duell beginnt um 20.30 Uhr in der Mercedes-Benz Arena in Berlin.

Einen Sieg ist das DBB-Team davon entfernt, bei der Heim-Europameisterschaft das Finale zu erreichen. Nach dem furiosen Viertelfinalerfolg gegen Griechenland dürfte keiner im DBB-Team daran zweifeln, dass der Finaleinzug bei der EuroBasket 2022 möglich ist. Gegen die favorisierten Griechen zeigte das Team von Gordon Herbert seine beste Offensivleistung des Turnier. Vor allem im dritten Viertel spielte Deutschland groß auf und legte so den Grundstein für den Erfolg. Dem DBB-Team steht heute mit Spanien jedoch erneut ein schwerer Gegner gegenüber.

Spanien konnte das Halbfinal-Ticket am vergangen Dienstag letztendlich souverän lösen. Mit 100:90 bezwang der Europameister von 2015 das Team aus Finnland. Im Achtelfinale konnte sich Spanien gegen Litauen dagegen nur knapp durchsetzen. Erst in der Overtime bezwang das Team von Sergio Scariolo Litauen mit 102:94. Einmal mehr zeigte sich in den beiden Spielen Willy Hernangómez als Schlüsselspieler für das spanische Team. Führt er sein Team heute auch in das Finale der EuroBasket 2022?

Deutschland vs. Spanien live im Free-TV: So seht Ihr das Halbfinale bei der Basketball-EM

Das Halbfinalspiel zwischen Deutschland und Spanien bei der EuroBasket könnt Ihr heute live und in voller im Free-TV verfolgen. Gleich zwei TV-Sender zeigen sich heute für die Übertragung der Partie zuständig. Es bietet sich Euch zudem die Option, Deutschland vs. Spanien im Livestream zu erleben.

Deutschland vs. Spanien live im Free-TV: So seht Ihr das Halbfinale bei der Basketball-EM - Die Übertragung im TV

Im Free-TV überträgt zum einen MagentaSport heute das Halbfinale bei der Basketball-EM zwischen Deutschland und Spanien. Der Sender zeigt bei dieser Basketball-EM alle Begegnung live und vollumfänglich, die Spiele mit deutscher Beteiligung überträgt MagentaSport zudem im Free-TV. Um 20.30 Uhr seht Ihr heute Abend dort die Übertragung der Partie zwischen Deutschland und Frankreich. Das MagentaSport-Team setzt sich heute aus Moderator Jan Lüdeke, Experte Per Günther, dem Kommentatoren-Duo Sebastian Ulrich und Denis Wucherer sowie dem Field Reporter Benni Zander zusammen.

RTL zeigt das Halbfinalspiel zwischen Deutschland und Spanien heute ebenfalls live und in voller Länge im Free-TV. Seit dem Viertelfinale überträgt der Privatsender die Begegnungen des DBB-Teams. Ab 20.15 Uhr könnt Ihr auf RTL die Vorberichte zum Spiel sehen. Für Sendung moderiert für RTL Laura Papendick, als Kommentator fungiert Frank Buschmann.

© getty Willy Hernangómez ist einer der Schlüsselspieler des spanischen Teams.

Deutschland vs. Spanien live im Free-TV: So seht Ihr das Halbfinale bei der Basketball-EM - Die Übertragung im Livestream

MagentaSport bietet heute auch einen kostenlosen Livestream der Halbfinalbegegnung zwischen Deutschland und Spanien bei der Basketball-EM an, mit dem Ihr den Kampf um den Finaleinzug bei der Basketball-EM live und in voller Länge sehen könnt. Den Livestream des Telekom-Senders findet Ihr in der MagentaSport-App oder auf magentasport.de.

RTL zeigt Deutschland vs. Spanien heute ebenfalls im Livestream. Auf dem Streamingdienst RTL+ könnt Ihr das Halbfinale der EuroBasket live erleben, benötigt für den Zugang aber ein Abonnement bei RTL+. Das Monats-Abo kostet dort 4,99 Euro. RTL+ bietet Euch alternativ die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat abzuschließen.

Deutschland vs. Spanien live im Free-TV: So seht Ihr das Halbfinale bei der Basketball-EM - Die Infos im Überblick

Spiel: Halbfinale, Basketball-EM

Halbfinale, Basketball-EM Duell: Deutschland vs. Spanien

Deutschland vs. Spanien Datum: 16. September

16. September Beginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Austragungsort: Mercedes-Benz Arena, Berlin

Mercedes-Benz Arena, Berlin Übertragung im TV: MagentaSport, RTL

Übertragung im Livestream: MagentaSport, RTL+

Liveticker: SPOX

Deutschland vs. Spanien live im Free-TV: So seht Ihr das Halbfinale bei der Basketball-EM - Der Liveticker von SPOX

Wenn Ihr das Halbfinale bei der Basketball-EM zwischen Deutschland und Spanien heute nicht live im Free-TV oder im Livestream sehen könnt, seid Ihr alternativ bei SPOX an der richtigen Adresse. Wir verfolgen nämlich für Euch das komplette Spiel im Liveticker, sodass Ihr keine Spielszene verpasst. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Deutschland vs. Spanien live im Free-TV: So seht Ihr das Halbfinale bei der Basketball-EM - Die Halbfinalspiele im Überblick