Supercup: DBB-Team ohne Schröder chancenlos im Finale gegen Jokic und Serbien

Dennis Schröder feuerte an, er diskutierte immer wieder eifrig mit seinen Mitspielern und schrie sich an der Seitenlinie die Seele aus dem Leib - doch es nützte nichts: Ohne ihren verletzten Kapitän haben die deutschen Basketballer im Finale um den Supercup eine deftige Abreibung bekommen.

Die arg ersatzgeschwächte Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert unterlag dem EM-Mitfavoriten Serbien in Hamburg mit 56:83 (31:38) und musste im vierten Vorbereitungsspiel auf die Heim-Europameisterschaft ihre erste Niederlage einstecken.

Ohne etliche Stammkräfte zeigte das deutsche Team eine ziemlich trostlose Vorstellung, gegen die Qualität der Serben um NBA-MVP-Nikola Jokic (22 Punkte) war es im ersten echten EM-Härtetest im Prinzip chancenlos. Nach einem verschlafenen Startviertel (13:24) biss sich die Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) in die Partie und kam bis zur Halbzeit noch einmal heran - doch schon vor Ablauf des dritten Viertels war das Spiel beim Stand von 39:56 entschieden.

In dieser Form wird es mit der angepeilten Medaille beim bevorstehenden Saison-Höhepunkt im eigenen Land nichts werden, Serbien zeigte der deutschen Mannschaft, zumal in dieser Besetzung, deutlich ihre Grenzen auf. Bester DBB-Werfer war Andreas Obst mit 12 Punkten.

Theis und Schröder nicht einsatzfähig

Schlechte Nachrichten gab es für die erwartungsfrohen Fans im Hamburger Volkspark bereits vor der Partie: Nach Moritz Wagner, der die EM wegen einer Knöchelverletzung verpassen wird, meldeten sich mit Daniel Theis (Knie) und Schröder (Knöchel) zwei weitere NBA-Profis kurzfristig für das Supercup-Endspiel ab.

Während Schröders Einsatz bei der EM (ab 1. September) wohl nicht gefährdet ist, könnte es bei Theis eng werden. In der anstehenden WM-Qualifikation am kommenden Donnerstag in Schweden und bei der EM-Generalprobe gegen Europameister Slowenien am Sonntag nächster Woche wird Theis nicht zum Einsatz kommen.

© imago images Eine Nummer zu groß waren Serbien mit NBA-Superstar Nikola Jokic (l.) für die deutsche Nationalmannschaft.

Jokic gleich heiß - DBB-Team eiskalt

Einen Tag nach dem souveränen Halbfinal-Erfolg gegen Tschechien (101:90), das im Spiel um Platz drei am Samstag Italien 80:96 (36:49) unterlag, missriet dem deutschen Team der Start gegen Serbien völlig. Als Maodo Lo nach über zwei Minuten die ersten Punkte erzielte, waren die Gäste längst auf Betriebstemperatur. Allen voran Jokic. Der Star-Center von den Denver Nuggets hatte bereits elf Punkte auf der Uhr, als er nach acht Minuten zunächst runter durfte.

"Das sind die Teams, die wir schlagen müssen, wenn wir oben mitspielen wollen. Deswegen ist es ein guter Härtetest", sagte DBB-Center Johannes Thiemann zur Pause bei MagentaSport.

Nick Weiler-Babb gibt sein Debüt

Doch auch im zweiten Abschnitt spielte Serbien mit der deutschen Mannschaft vor 6378 Zuschauern phasenweise Katz und Maus. Youngster Franz Wagner kam nicht wie zuletzt zur Geltung. Und auch Schröder, der die Partie mit modischer schwarzer Wollmütze von der Bank aus verfolgte, schaffte es nicht mit seinen lautstarken Anfeuerungsrufen, die Wende herbeizuführen.

Sein Länderspiel-Debüt für Deutschland gab am Samstag unterdessen der kürzlich eingebürgerte Nick Weiler-Babb. Der gebürtige US-Amerikaner und Guard von Bayern München war zuletzt wegen dringender Familienangelegenheiten in die USA ausgereist und erst einen Tag vor dem Supercup zur Nationalmannschaft gestoßen, gegen Tschechien hatte er nicht gespielt.