Auch am heutigen Samstag stehen im Rahmen der EuroBasket 2022 wieder zahlreiche Vorrundenspiele auf dem Plan. Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV, Livestream und Liveticker - SPOX erklärt Euch alles, was Ihr dazu wissen müsst.

Die Basketball-Europameisterschaft 2022 ist in vollem Gange. Seit Donnerstag werden in Tiflis (Gruppe A), Köln (Gruppe B), Mailand (Gruppe C) und Prag (Gruppe D) die Spiele der Vorrunde absolviert. Auch am heutigen Samstag, den 3. September, ist dies der Fall.

Basketball-EM heute live am Samstag: Spiele, Zeitplan, Infos

Im Gegensatz zu gestern sind heute Mannschaften aus allen vier Sechser-Gruppen im Einsatz, insgesamt zwölf Spiele im Rahmen der zweiten Spielrunde stehen auf dem Plan. Auch Deutschland ist wieder mit dabei, um 14.30 Uhr trifft das DBB-Team auf die Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina.

Den Spieltag eröffnen jedoch Montenegro und Belgien um 13.30 Uhr in der georgischen Hauptstadt Tiflis. Als Abschluss des Tages stehen sich um 21 Uhr einerseits Griechenland und Italien, andererseits die Niederlande und Israel gegenüber.

Basketball-EM heute live am Samstag: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV, Livestream und Liveticker - Die heutigen Spiele im Überblick

Datum Uhrzeit Gruppe Partie Spielort 03. September 13.30 Uhr A Montenegro - Belgien Tiflis 03. September 14.00 Uhr D Finnland - Polen Prag 03. September 14.15 Uhr C Vereinigtes Königreich - Kroatien Mailand 03. September 14.30 Uhr B Deutschland - Bosnien und Herzegowina Köln 03. September 16.15 Uhr A Bulgarien - Türkei Tiflis 03. September 17.00 Uhr C Estland - Ukraine Mailand 03. September 17.30 Uhr D Tschechien - Serbien Prag 03. September 17.45 Uhr B Litauen - Frankreich Köln 03. September 19.00 Uhr A Georgien - Spanien Tiflis 03. September 20.30 Uhr B Ungarn - Slowenien Köln 03. September 21.00 Uhr C Griechenland - Italien Mailand 03. September 21.00 Uhr D Niederlande - Israel Prag

© getty Das DBB-Team muss heute in der Gruppe B gegen Bosnien und Herzegowina antreten.

Basketball-EM heute live am Samstag: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Was die Übertragung der Partien betrifft, führt auch heute kein Weg an Magenta Sport vorbei. Der Pay-TV-Sender der Telekom hat sich vor Turnierbeginn die Übertragungsrechte am kompletten Wettbewerb gesichert, weswegen dort nun alle Spiele zu sehen sind. Lediglich das Spiel der Deutschen gegen Bosnien und Herzegowina ist dabei kostenlos, für den Rest wird ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt.

Unterschieden wird in Abos für Telekom-Kunden und für Nicht-Kunden, wer nämlich Kunde bei der Telekom ist, bekommt das Abo für weniger Geld: das Jahresabo für 4,95 Euro und das Monatsabo für 9,95 Euro je Monat. Die Kosten, wenn man kein Kunde ist, liegen die Kosten hingegen bei 9,95 Euro (Jahresabo) und 16,95 Euro pro Monat (Monatsabo).

Basketball-EM heute live am Samstag: Spiele, Zeitplan, Übertragung im Liveticker

SPOX bietet zahlreiche ausgewählte Spiele der EM im Liveticker an, darunter alles Spiele der deutschen Mannschaft. Neben der Partie zwischen Deutschland und Bosnien-Herzegowina könnt Ihr zudem auch Litauen gegen Frankreich mitverfolgen.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Deutschland und Bosnien-Herzegowina.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Litauen und Frankreich.

