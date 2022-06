Voting: Alba Berlin vs. FC Bayern Basketball - Wer gewinnt die BBL Finals?

Der FC Bayern Basketball trifft in den BBL Finals wie schon im Vorjahr auf Alba Berlin. Doch wie geht's aus? Wer gewinnt die BBL Finals 2022 und krönt sich zum Deutschen Basketball-Meister?

Nach seinem Erfolg über die Telekom Baskets Bonn in Spiel 5 der Halbfinal-Serie steht der FC Bayern Basketball erneut in den BBL Finals. Damit kommt es zur Neuauflage des Vorjahres-Finals gegen Alba Berlin, das seinerzeit die Münchner in vier Spielen bezwang.

Auch in diesem Jahr geht Alba als Favorit ins Duell, wenn man den Bayern Glauben schenkt. Dennoch rechnen sich die Bayern gute Chancen aus, nach 2014, 2018 und 2019 zum vierten Mal Meister zu werden. Für Alba wiederum ist es bereits die fünf Finalteilnahme nacheinander. Ein Titel würde den Hattrick bedeuten. Zudem wäre es der elfte Titel in der BBL - nur die Bayer Giants Leverkusen (14) haben mehr.

Doch wie geht die Best-of-Five-Serie, die am Freitagabend (20.30 Uhr im LIVETICKER) startet, nun aus?