EuroLeague - Chancenlos gegen Piräus: Siegesserie der Bayern gerissen

Die Siegesserie des Basketball-Vizemeisters Bayern München ist gerissen. Nach fünf Erfolgen in den letzten fünf Pflichtspielen verlor das Team von Trainer Andrea Trinchieri in der EuroLeague bei Olympiakos Piräus 60:83 (24:49) und hat in der Königsklasse jetzt sieben Siege und acht Niederlagen auf dem Konto.

Die Münchner, die am Sonntag im Bundesliga-Gipfel beim Titelverteidiger Alba Berlin mit 80:73 triumphiert hatten, liefen von Beginn an hinterher. Nach gut vier Minuten lag der Pokalsieger schon 0:10 zurück, von diesem Rückstand erholten sich die Bayern nicht, er wuchs bis zum Ende des ersten Viertels auf 10:26 an.

Zur Halbzeit lag die Zweierquote bei erschreckenden 35,7 Prozent, daran änderte sich auch in der zweiten Hälfte wenig. Der 15:0-Lauf im letzten Viertel kam zu spät. Am Ende war Augustin Rubit mit nur zehn Punkten bester Werfer der chancenlosen Bayern. Für Piräus sammelte Aleksandar Vezenkov 16 Zähler.