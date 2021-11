Zweites Spiel der WM-Qualifikation für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft. Heute gastiert das DBB-Team bei Polen. SPOX erklärt Euch, wie Ihr das Spiel live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Nach der überaus enttäuschenden Niederlage im ersten Spiel gegen die Auswahl Estlands, muss die Mannschaft von Trainer Gordon Herbert heute in Polen ran.

Vor dem Start der Qualifikation meinten nicht wenige, die Turniergruppe D würde sich nur um die Länder Polen und Deutschland drehen. Doch nichts da! Beide Nationen verloren ihre Auftaktspiele gegen Israel respektive Estland.

Basketball - Polen vs. Deutschland, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream - Datum, Tipp-Off, Ort, Infos

Wettbewerb: WM-Qualifikation

WM-Qualifikation Spieltag: 2. Spieltag (1. Runde)

2. Spieltag (1. Runde) Gruppe: Gruppe D

Gruppe D Datum: Sonntag, 28. November

Sonntag, 28. November Tipp-Off: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Ort: Lublin, Polen

Basketball - Polen vs. Deutschland, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Was im Falle des ersten Qualifikationsspieles gegen Estland galt, gilt nun auch heute wieder: Exklusiver Übertragungsdienst ist MagentaSport.

Basketball - Polen vs. Deutschland, Übertragung: WM-Qualifikation heute im Livestream

Die Vorberichterstattung wird ab 19.45 Uhr, also nur rund eine viertel Stunde vor offiziellem Spielbeginn starten. Durch das Event führen werden Kommentator Michael Körner und Experte Alex Vogel.

Um auf den Livestream zugreifen zu können, wird ein laufendes Abonnement vorausgesetzt. Was Euch der Mutterkonzern Telekom dafür allerdings berechnet, kommt darauf an, ob Ihr Kunde des Unternehmens seid oder nicht.+

Falls ja, dann kostet Euch das Abo einmalige 59,40€ pro Jahr oder monatliche 9,95€. Falls nicht, dann müsst Ihr gezwungenermaßen tiefer in die Tasche greifen: 119,95€ pro Jahr oder 16,95€ pro Monat werden Euch in diesem Fall berechnet. Hier könnt Ihr das Abo abschließen, das Euch am liebsten ist.

Basketball - Polen vs. Deutschland, Übertragung: WM-Qualifikation heute im TV

Es wird nicht möglich sein, die Partie im TV zu verfolgen.

Wie Ihr das MagentaSport-Programm trotzdem auf dem Fernseher sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Basketball - Polen vs. Deutschland, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream - Die Tabelle in Gruppe D

Rang Land Spiele Körbe Punkte 1 Israel 1 69:61 2 2 Estland 1 69:66 2 3 Deutschland 1 66:69 1 4 Polen 1 61:69 1

Basketball - Polen vs. Deutschland, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream - Der Spielplan des DBB