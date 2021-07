Basketball: Team USA kassiert überraschende Niederlage gegen Nigeria

Das mit Superstars gespickte Team USA hat in der Vorbereitung auf die Olympische Spiele in Tokio eine Niederlage gegen Nigeria kassiert (87:90).

Die Amerikaner gingen in die Partie mit einer Bilanz von 52 Siegen und lediglich zwei Niederlagen in Testspielen. Bei Olympia 2012 in London hatten die USA Nigeria noch mit 83 Punkten (156-73), vor fünf Jahren noch mit 43 Punkten geschlagen.

Coach Gregg Popovich ging mit einer Starting Five bestehend aus Bradley Beal, Damian Lillard, Kevin Durant, Jayson Tatum und Bam Adebayo ins Spiel. Da Devin Booker, Jrue Holiday und Kris Middelton noch in den NBA-Finals aktiv sind, wurde der Kader mit drei Auswahlspielern aufgefüllt.

Das Team USA, das in dieser Woche vier Tage lang trainiert hatte, spielte sehr isolationslastig. Die Superstars hatten aber Probleme mit der Größe der Nigerianer. Nachdem Popovich 13 Sekunden vor Schluss seine letzte Auszeit genommen hatte, war der darauf folgende Ballbesitz chaotisch und führte zu keinen Punkten. So verpasste das Team die Chance auf den Ausgleich.

Nigeria, das 12 NBA-Spieler in seinem 49-Mann-Trainingslager in Kalifornien hatte, wurde von Gabe Vincent mit 21 Punkten angeführt. Trainiert wird das Team von Mike Brown, dem Assistenten der Golden State Warriors. Nigeria wird von der FIBA derzeit auf Platz 22 geführt. Bei den Olympischen Spielen trifft Nigeria in Gruppe B auf Australien, Italien und die deutsche Auswahl.

