Deutschland spielt heute beim Olympia-Qualifikationsturnier im Halbfinale gegen Kroatien. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Jetzt wird es richtig ernst für die deutschen Basketballer! Am heutigen Samstag trifft das Team von Bundestrainer Henrik Rödl beim Olympia-Qualifikationsturnier in Split im Halbfinale auf Gastgeber Kroatien. Das Spiel beginnt um 16.30 Uhr.

Nur der Sieger wahrt die Chance auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio und trifft am morgigen Sonntag im Finale auf den Sieger der anderen Halbfinalpartie zwischen Mexiko und Brasilien (12.30 Uhr). Im Finale wird dann das noch freie Olympiaticket ausgespielt.

Deutschland gewann nach zwei mühsamen Siegen gegen Mexiko und Russland die Gruppe A des Olympia-Qualifikationsturniers. Kroatien um seinen NBA-Star Bojan Bogdanovic (Utah Jazz) wurde nach einer Niederlage gegen Brasilien und einem knappen Sieg überraschend nur Zweiter in der anderen Gruppe.

"Extra-Motivation brauchen wir nicht, wir wissen, was auf dem Spiel steht", sagte Nationalspieler Johannes Voigtmann nach dem erkämpften Sieg gegen Russland und mit Blick auf das Halbfinale gegen Kroatien: "Alle müssen noch ein, zwei Schritte nach vorne machen."

Deutschland muss in Split neben seinem Star Dennis Schröder mit Daniel Theis, Maxi Kleber und Isaiah Hartenstein noch auf drei weitere NBA-Spieler verzichten.

Olympia-Qualifikationsturnier: Die Gruppen im Überblick

Gruppe A:

Rang Nation Spiele S N Körbe Punkte 1 Deutschland 2 2 0 151:143 4 2 Mexiko 1 1 1 148:146 3 3 Russland 2 0 2 131:141 2

Gruppe B

Rang Nation Spiele S N Körbe Punkte 1 Brasilien 2 2 0 177:124 4 2 Kroatien 2 1 1 132:153 3 3 Tunesien 2 0 2 137:169 2

Basketball, Deutschland vs. Kroatien: Olympia-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Deutschland gegen Kroatien wird heute nicht live im Free-TV übertragen - dennoch könnt ihr das Spiel heute kostenlos sehen!

MagentaSport zeigt das Halbfinale des Olympia-Qualifikationsturniers live ab 15.50 Uhr. Kunden von MagentaSport können es am heimischen TV und im Livestream auf dem Endgerät Ihrer Wahl verfolgen.

Alle anderen können den kostenlosen Livestream am PC und ebenfalls auf verschieden Endgeräten nach dem Download der MagentaSport-App im Play Store oder im App Store abrufen.

Deutschland vs. Russland - Olympia-Qualifikation: Der Spielplan im Überblick