Wer geht diesmal als Gewinner hervor? Nach Spiel eins am Mittwoch kommt es heute zum zweiten Finalspiel in der BBL zwischen Alba Berlin und dem FC Bayern Basketball. Hier gibt's das Spiel im Liveticker.

BBL Finale Alba Berlin vs. FC Bayern München Basketball: Spiel 2 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Dreimal (2014, 2018, 2019) trafen beide Teams bereits in Playoff-Finals aufeinander, dreimal gewannen die Münchner. Im Vorjahr krönte sich Alba Berlin allerdings im verkürzten Finalturnier zum deutschen Meister, Bayern schied schon im Viertelfinale gegen Ludwigsburg aus.

Vor Beginn: Nach dem heutigen zweiten Finalspiel geht es am Samstag mit dem dritten weiter (15 Uhr). Falls nötig, würde es danach wiederum mit einem vierten Duell am Sonntag weitergehen (15 Uhr). Ein mögliches fünftes Finalspiel wäre am Dienstag (19 Uhr).

Vor Beginn: Das erste Finale am gestrigen Mittwoch hat Alba für sich entscheiden können. Die Hauptstädter siegten am Ende knapp mit 89:86.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker zu Spiel zwei im Finale der BBL zwischen Alba Berlin und dem FC Bayern München Basketball! Tipoff ist um 20.30 Uhr, gespielt wird in der Berliner Mercedes-Benz-Arena.

BBL Finale Alba Berlin vs. FC Bayern München Basketball: Spiel 2 heute live im TV und Livestream

Anders als das erste Finalspiel bekommt Ihr die zweite Begegnung zwischen Alba und Bayern ausschließlich im Pay-TV bei MagentaSport zu sehen. Sport1 überträgt heute nicht live.

MagentaSport lässt sich auch via Livestream nutzen. Zum kostenpflichtigen von MagentaSport mit allen Informationen geht es hier: MagentaSport.

BBL Finale Alba Berlin vs. FC Bayern München Basketball: Der Spielplan