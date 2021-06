Die Playoffs in der BBL gehen in die entscheidende Phase. Alba Berlin und die Bayern haben sich für die Playoff-Final-Serie qualifiziert. Hier könnt Ihr das Geschehen live verfolgen.

Alba Berlin und der FC Bayern München Basketball stehen sich im Finale der BBL gegenüber. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

BBL Finale Alba Berlin vs. FC Bayern München Basketball: Spiel 1 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Berlin hat sich im Halbfinale in vier Spielen gegen ratiopharm Ulm durchgesetzt. Über ebenfalls vier Spiele ging die Serie zwischen den Bayern und Ludwigsburg, in der die Münchner nach einem 0:1-Rückstand drei Begegnungen in Folge gewannen.

Vor Beginn: Tipoff der Begegnung ist heute um 20.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker von Spiel 1 der Playoff-Final-Serie in der BBL zwischen Alba Berlin und dem FC Bayern München Basketball.

BBL Finale Alba Berlin vs. FC Bayern München Basketball: Spiel 1 heute live im TV und Livestream

Ihr könnt die Begegnung heute auch live im TV und Livestream verfolgen. Sowohl Sport1 (Free-TV) als auch MagentaSport (Pay-TV) zeigen das Spiel live.

Außerdem bieten beide einen Livestream an. Den kostenfreien von Sport1 findet Ihr hier: sport1.de. Zum kostenpflichtigen von MagentaSport geht es hier: MagentaSport.

BBL Finale Alba Berlin vs. FC Bayern München Basketball: Der Spielplan