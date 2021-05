Bayern München hofft auf EuroLeague-Sensation: "Es wird Zeit"

Die Basketballer von Bayern München dürfen in der EuroLeague von der ganz großen Sensation träumen. Im Showdown bei Armani Mailand geht es nun um den Einzug ins Final Four.

Selbst ein Schluck aus der warmen Colaflasche konnte Andrea Trinchieris gute Stimmung nicht trüben. Er habe zwar "schon für weniger getötet", sagte der Headcoach der Basketballer des FC Bayern mit einem Augenzwinkern, aber vielmehr hatte der leidenschaftliche Italiener an diesem denkwürdigen EuroLeague-Abend allen Grund zur Freude.

"Was für ein Spiel, was für eine Serie, was für eine Leistung", sagte Trinchieri nach dem packenden 85:82-Krimi gegen Armani Mailand erleichtert. Damit glich seine Mannschaft in der Viertelfinal-Serie gegen den Mitfavoriten nach 0:2-Rückstand zum 2:2 aus. Und als Belohnung geht es am Dienstag (20.45 Uhr/MagentaSport) in Mailand im Entscheidungsspiel um den Einzug ins Final Four in Köln (28. bis 30. Mai).

Dass es überhaupt dazu kommt, liegt an den hervorragenden Comeback-Qualitäten der Münchner. "Eigentlich haben wir das Spiel fünfmal verloren. Aber irgendwie ist in dieser Saison alles möglich", sagte Geschäftsführer Marko Pesic nach der Nervenschlacht bei MagentaSport sichtlich mitgenommen.

An diesem Freitagabend lagen die Bayern zeitweise mit 13 Punkten zurück, alles roch im Audi Dome nach dem Ende der historischen Europacup-Reise. Doch die Münchner zeigten Charakter und drehten mit einem riskanten "Alley oop" knapp 23 Sekunden vor Schluss spektakulär das Spiel.

Trinchieri: "Das ist unglaublich"

Pesic fehlten nach der Schlusssirene fast die Worte. "Ich darf das nicht sagen, aber Oliver Kahn hat's mal gesagt: Die haben diese Dinger gezeigt", spielte der frühere Nationalspieler auf den legendären "Eier-Spruch" des ehemaligen Fußball-Torhüters an.

Trinchieri bezeichnete die Aktion des überragenden Passgebers Paul Zipser und Matchwinner Vladimir Lucic als "völlig crazy oder sehr speziell". Er sei "wirklich stolz" auf sein Team, "das fünfte Spiel gegen dieses Mailand mit diesen Spielern zu erreichen, das ist unglaublich".

An seinem Geburtsort will Trinchieri nun erneut Geschichte schreiben und die Bayern bei der ersten Play-off-Teilnahme in der europäischen Königsklasse direkt ins Finalturnier führen. "Natürlich wissen wir, dass es sehr schwer wird", sagte Trinchieri, aber es sei einfach: "Wir müssen noch einmal unser Level erhöhen."

Pesic versicherte derweil, dass "wir jetzt ganz entspannt nach Mailand fahren". Denn: "Alles ist möglich mit dieser Mannschaft." Zuvor steht allerdings in der Liga bei BG Göttingen noch eine lästige Pflichtübung auf dem Programm.

Viel Zeit zur Erholung bleibt vor dem Spiel des Jahres also nicht. "Wir sind bereit, wir sind hungrig", versicherte Lucic, "wir haben dieses letzte Spiel verdient". An Motivation sollte es nicht mangeln, zumal die Bayern das erste Spiel der Serie in der Lombardei buchstäblich in der letzten Sekunde aus der Hand gaben.

Nationalspieler Zipser gab jedenfalls die Marschroute für den finalen Showdown vor: "Es wird Zeit, den ersten Sieg in Mailand zu holen."