BBL - Nach Trainerwechsel: Bonn verliert weiter

Den Telekom Baskets Bonn ist auch nach dem Trainerwechsel kein Befreiungsschlag in der BBL gelungen. Im ersten Spiel unter Rückkehrer Will Voigt unterlagen die Gastgeber den Hakro Merlins Crailsheim 84:93 (30:42).

"Vor dem Hintergrund, dass wir zusammen nur zwei Tage zur Vorbereitung hatten, haben wir bereits phasenweise so gespielt, wie ich mir das vorstelle", sagte Voigt. Das Team müsse an der "Defense und allgemein an der Intensität in der Verte idigung arbeiten".

Der US-Amerikaner hatte den Posten unter der Woche zum zweiten Mal übernommen. Der 44-Jährige ersetzte Chris O'Shea, der nach der Entlassung von Igor Jovovic übergangsweise eingesprungen war. Voigt war bereits von Februar 2020 bis zum Abbruch der abgelaufenen Hauptrunde Trainer in Bonn.

Crailsheim (24:4 Punkte) eroberte durch den Sieg den zweiten Tabellenplatz hinter den MHP Riesen Ludwigsburg (26:2), die am Samstag beim Syntainics MBC Weißenfels 93:80 (47:37) gewonnen hatten. Bonn (6:20) ist 15.

Meister Alba Berlin gewann am Sonntagabend 99:85 (53:45) gegen s.Oliver Würzburg und festigte mit 20:2 Punkten Rang vier. Direkt dahinter liegt Bayern München (20:4) nach einem 98:78 (49:43) bei medi Bayreuth.