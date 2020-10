FCB-Präsident Herbert Hainer: "Bayern soll Basketball-Zentrum für Europa werden"

Präsident Herbert Hainer will die Basketball-Abteilung von Bayern München auf ein neues Niveau hieven.

"Unser Plan ist, dass am FC Bayern Campus in einigen Jahren ein Performance-Center entsteht", sagte der ehemalige adidas-Chef im Magazin BIG - Basketball in Deutschland (Oktober-Ausgabe), "Bayern München soll DAS Basketball-Zentrum für Europa werden."

Der Weg des Vereins sei die Entwicklung des eigenen Nachwuchses, um mit der europäischen Konkurrenz mithalten zu können. "Wenn wir mit solch finanzstarken Teams mithalten wollen, brauchen wir andere Wege, etwa exzellente Talente aus dem eigenen Bereich. Sie wollen wir ausbilden", sagte Hainer.

Dazu soll das geplante Performance-Center dienen "mit einer weiteren Trainingshalle für Basketball, einem Reha-Center, Physiotherapie, der Geschäftsstelle und vielem mehr, mit allen technischen Features, die es gibt", führte er aus.