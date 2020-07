BBL: Starspieler John Bryant verlässt Gießen 46ers

Starspieler John Bryant verlässt den Bundesligisten Gießen 46ers. Der Verein teilte am Mittwoch mit, dass der Kapitän nach drei Jahren an der Lahn eine neue Herausforderung suche.

Der gebürtige US-Amerikaner, der im Dezember 2018 die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen hatte, prägte das Spiel der Gießener maßgeblich. Der 33 Jahre alte Center ist der zweitbeste Rebounder (806 Rebounds) und drittbeste Passgeber (337 Assists) in der Geschichte des Traditionsklubs.

Zuvor stand Bryant in der BBL schon für ratiopharm Ulm und den FC Bayern Basketball auf dem Parkett, ehe er 2016 ein kurzes Intermezzo sowohl bei der AS Monaco als auch in Valencia hatte.