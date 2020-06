Dennis Schröder: Braunschweig soll "Contender für die Meisterschaft werden"

NBA-Profi Dennis Schröder will seinen früheren Klub Basketball Löwen Braunschweig als neuer Alleingesellschafter zum Titelkandidaten formen. "Wir wollen Contender für die Meisterschaft werden", sagte der Nationalspieler von Oklahoma City Thunder bei MagentaSport.

Es gehe zunächst darum, eine "gesunde Organisation" zu schaffen, "mit der ganzen Region und den Sponsoren. Ich will vor allem eine Organisation wie in der NBA nach Deutschland bringen."

Nach seiner Karriere in Nordamerika will der 26-Jährige "auf jeden Fall nochmal in Braunschweig spielen". Dass der Restart der NBA am 30. Juli mit der Geburt seines zweiten Kindes kollidiert, könnte für den Spielmacher zum Problem werden.

"Ich will bei der Geburt auf jeden Fall dabei sein", so Schröder: "Aber das Turnier ist sehr gut organisiert, wir werden da auch eine Lösung finden."