Basketball: Ex-Bundestrainer Dirk Bauermann heuert bei Rostock Seawolves in der 2. Liga an

Der frühere Basketball-Bundestrainer Dirk Bauermann heuert überraschend beim Zweitligisten Rostock Seawolves an. Die Verpflichtung des 62-Jährigen bis zum Saisonende gab der Tabellenzwölfte der ProA am Montagabend bekannt. Am Dienstag wird der einstige Meistertrainer vorgestellt.

"Ich freue mich sehr auf die Aufgabe in Rostock. Vorstand und Management haben mich von ihrer Vision, ihrem Plan überzeugt", sagte Bauermann, der zuletzt beim türkischen Klub Karsiyaka SK unter Vertrag gestanden hatte: "Meine Aufgabe wird es nun sein, das Team schrittweise weiterzuentwickeln, aber auch dabei zu helfen, das Programm insgesamt auf ein noch höheres Niveau zu bringen."

Bauermann zählt zu den erfolgreichsten deutschen Trainern. Mit Bayer Leverkusen gewann er von 1990 bis 1996 sieben Meisterschaften und feierte vier Pokalsiege. 2005 und 2007 folgten zwei weitere Meisterschaften mit Bamberg. Den aktuellen Meister Bayern München führte Bauermann in der Saison 2010/2011 auf Anhieb in die erste Liga.

Als Bundestrainer gewann er 2005 mit der deutschen Nationalmannschaft um Dirk Nowitzki die Silbermedaille bei der Europameisterschaft und nahm 2008 an den Olympischen Spielen in Peking teil.