Basketball: Teilnehmerfeld für Olympia-Qualiturniere steht

Der Basketball-Weltverband FIBA hat das Teilnehmerfeld für die Olympia-Qualifikationsturniere im kommenden Sommer bekannt gegeben. 24 Teams, darunter auch die deutsche Nationalmannschaft, kämpfen bei den Wettbewerben vom 23. bis 28. Juni um die vier verbliebenen Tickets für Tokio 2020. Die Austragungsorte stehen noch nicht fest.



Zu den 16 Nationen, die sich durch ihre Platzierung bei der WM in China die Teilnahme an den Quali-Turnieren sicherten, kommen acht Teams über ihr Ranking in der Weltrangliste hinzu. Aus Europa sind dies Kroatien und Europameister Slowenien. Nur die Gewinner der vier Turniere dürfen an den Olympischen Spielen teilnehmen.

Qualifiziert für Tokio sind bereits Weltmeister Spanien, Vize-Weltmeister Argentinien, Australien, Frankreich, Iran, Gastgeber Japan, Nigeria und Rio-Olympiasieger USA. Eine deutsche Mannschaft hat zuletzt 2008 in Peking an Olympia teilgenommen. Mit dem enttäuschenden 18. Platz bei der WM verpasste die Auswahl von Bundestrainer Henrik Rödl die direkte Qualifikation für Tokio nun klar.

Basketball-WM - Die Zeugnisse der DBB-Spieler: Solider Schröder und ein großes Loch © imago images 1/25 Nach den zwei bitteren Niederlagen zu Beginn, hat der DBB das Turnier ordentlich mit drei Siegen zu Ende gebracht. Wer konnte überzeugen? Wer war ein Totalausfall? SPOX bewertet den deutschen Kader bei der WM in China. © imago images 2/25 ISMET AKPINAR (Guard, Besiktas) - Turnier-Stats: 5 Spiele, 19,2 Minuten, 4,2 Punkte, 2,2 Rebounds, 31 Prozent FG, 33 Prozent 3P. - Note: 5. © imago images 3/25 Einer der schwächsten deutschen Akteure. Defensiv zwar stets bemüht, doch im Angriff kam zu wenig. Akpinars Quoten waren unterirdisch trotz vieler offener Würfe. Erst im letzten Spiel gegen Kanada mit einer soliden Vorstellung. © imago images 4/25 DANILO BARTHEL (Power Forward, FC Bayern München) - Turnier-Stats: 5 Spiele, 17,3 Minuten, 5,6 Punkte, 4,0 Rebounds, 50 Prozent FG, 14 Prozent 3P - Note: 3,5. © imago images 5/25 Hätte der Bayern-Kapitän mehr spielen müssen? Fakt ist, Barthel war eine Bank im Post und dort die beste deutsche Option. Nur der Dreier wollte nicht fallen, ansonsten war der Big grundsolide. © getty 6/25 ROBIN BENZING (Forward, Zaragoza) - Turnier-Stats: 5 Spiele, 19,9 Minuten, 8,0 Punkte, 3,0 Rebounds, 33 Prozent FG, 42 Prozent 3P - Note: 4 © imago images 7/25 Seine Quoten aus dem Feld, vor allem aus dem Zweierbereich, waren teilweise schlimm, dafür versenkte er einige wichtige Dreier. Defensiv hat er Limitationen, gab als Kapitän aber immer alles. © imago images 8/25 NIELS GIFFEY (Forward, Alba Berlin) - Turnier-Stats: 5 Spiele, 4,3 Minuten, 0,4 Punkte, 0,2 Rebounds, 20 Prozent FG - Note: 5. © imago images 9/25 Auch der dritte Flügelspieler, Giffey, hatte Probleme und spielte meist nur ein paar Minuten in der ersten Halbzeit. Nachhaltig empfehlen konnte sich der Alba-Kapitän aber nicht. Kein gutes Turnier für den 28-Jährigen. © imago images 10/25 MAXI KLEBER (Forward, Dallas Mavericks) - Turnier-Stats: 5 Spiele, 23,2 Minuten, 11,2 Punkte, 3,0 Rebounds, 1,8 Blocks, 51 Prozent FG, 28 Prozent 3P - Note: 3,5 © imago images 11/25 Der Mavs-Forward wachte leider erst nach den ersten beiden Spielen auf. Gegen Frankreich traf er nichts, gegen die Dominikaner sah er keinen Ball. Danach lief es besser, es gab Highlight-Plays am Fließband zu sehen. © imago images 12/25 MAODO LO (Guard, FC Bayern München) - Turnier-Stats: 5 Spiele, 21,1 Minuten, 6,0 Punkte, 2,8 Rebounds, 3,2 Assists, 43 Prozent FG, 33 Prozent 3P - Note: 3,5 © getty 13/25 Neben Schröder der beste deutsche Guard. Als alleiniger Spielmacher manchmal etwas überfordert, doch an der Seite von Schröder war er der richtige Mann. Für den DBB ist es wichtig, einen weiteren Guard zu haben, der hohen europäischen Ansprüchen genügt. © imago images 14/25 ANDREAS OBST (Guard, ratiopharm Ulm) - Turnier-Stats: 4 Spiele, 5,2 Minuten, 2,3 Punkte, 0,8 Assists, 50 Prozent FG, 60 Prozent 3P - Note: 4 © imago images 15/25 Der Neu-Ulmer bekam von Rödl nur selten seine Chance, gegen Jordanien schweißte er in der Garbage Time drei Distanzwürfe rein. Ansonsten konnte er dem deutschen Team nur wenig geben. © imago images 16/25 DENNIS SCHRÖDER (Guard, Oklahoma City Thunder) - Turnier-Stats: 5 Spiele, 32,8 Minuten, 19,6 Punkte, 9,4 Assists, 41 Prozent FG, 48 Prozent 3P - Note: 3 © imago images 17/25 Trotz aller Kritik war Schröder Deutschlands bester Spieler. Die Partie gegen die Dominikaner war schwach, die Entscheidungen (und Defense) schlecht, aber danach war er tadellos und in Phasen sehr dominant. Daran sollte er in der Zukunft anknüpfen. © imago images 18/25 DANIEL THEIS (Center, Boston Celtics) - Turnier-Stats: 5 Spiele, 17,8 Minuten, 7,6 Punkte, 6,0 Rebounds, 1,2 Steals, 44 Prozent FG, 11 Prozent Dreier - Note: 4. © imago images 19/25 Der Wühler unter dem Korb und der beste deutsche Rebounder. Allerdings stieß er teilweise an seine Grenzen im Post und traf wenig aus der Distanz. Ansonsten zeigte der Celtics-Center oft viel Einsatz und Energie in der Verteidigung. © imago images 20/25 JOHANNES THIEMANN (Center, Alba Berlin) - Turnier-Stats: 1 Spiel, 7,7 Minuten, 5,0 Punkte, 3,0 Rebounds, 67 Prozent FG - Note: keine Bewertung. © imago images 21/25 Der deutsche WM-Tourist. Spielte nur einmal knapp acht Minuten gegen Jordanien, ansonsten lediglich Bankwärmer. © getty 22/25 JOHANNES VOIGTMANN (Center, ZSKA Moskau) - Turnier-Stats: 5 Spiele, 20,2 Minuten, 11,4 Punkte, 5,4 Rebounds, 2,8 Assists, 64 Prozent FG, 56 Prozent 3P - Note: 3 © getty 23/25 Startete das Turnier mit einem starken Spiel gegen Frankreich und war auch ansonsten immer mehr als solide - mit der Ausnahme des Spiels gegen die Dominikaner. Der Dreier fiel überragend, das war wichtig. © imago images 24/25 PAUL ZIPSER (Forward, FC Bayern München) - Turnier-Stats: 5 Spiele, 18,5 Minuten, 5,0 Punkte, 3,8 Rebounds, 1,0 Assists, 35 Prozent FG, 43 Prozent 3P - Note: 5,5. © getty 25/25 Zipser wurde von vielen vor dem Turnier als X-Faktor ausgemacht, letztlich waren seine Vorstellungen schwer enttäuschend. Der Bayern-Forward nahm schlechte Würfe, zog halbherzig zum Korb und hatte in diesen Wochen keinerlei Fortune.

Die Teilnehmer an den Olympia-Qualifikationsturnieren:

Angola, Brasilien, Kanada, China, Kroatien, Tschechien, Dominikanische Republik, Deutschland, Griechenland, Italien, Korea, Litauen, Mexiko, Neuseeland, Polen, Puerto Rico, Russland, Senegal, Serbien, Slowenien, Tunesien, Türkei, Uruguay, Venezuela.