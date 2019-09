Basketball-WM, Viertelfinale: Serbien ist raus! Argentinien schockt Nikola Jokic und Co.

Das ist ein Hammer! Argentinien hat im Viertelfinale in Dongguan Mitfavorit Serbien eliminiert und trifft nun im Halbfinale auf den Sieger aus USA gegen Frankreich. Nikola Jokic und Co. müssen die Heimreise antreten, auch weil bei Argentinien gleich fünf Spieler zweistellig punkteten.

Argentinien - Serbien 97:87

Punkte: Luis Scola (20) - Bogdan Bogdanovic (21)

Rebounds: Gabriel Deck (8) - Nikola Jokic (10)

Assists: Facundo Campazzo (12) - Nikola Jokic, Stefan Jovic (je 5)

Das hatten sich die Serben sicherlich leichter vorgestellt, am Ende platzten die Träume der Orlovi in Dongguan, während Argentinien nach der ersten Medaille seit 2002 greift. Angeführt von Real Madrids Spielmacher Facundo Campazzo dominierten die Südamerikaner die ersten Minuten. Freiwürfe und Offensiv-Rebounds hielten die Orlovi aber zunächst im Spiel. Die Gaucho schossen dagegen in der ersten Halbzeit die Lichter aus (9/16 Dreier).

Daran beteiligte sich unter anderem Luis Scola, der auch mit 39 Jahren noch eine Gefahr im Angriff ist. Der Big traf zuverlässig und hielt die Serben auf Distanz, obwohl diese in Halbzeit eins mehr Offensiv-Rebounds als Argentinien insgesamt Boards holte (12:8).

Argentinien hatte immer rechtzeitig eine Antwort und nahm eine kleine Führung in den Schlussabschnitt. Doch der serbische Ansturm kam nicht mehr, stattdessen setzten sich die Gauchos Mitte des Viertels wieder ab. Ein Korbleger mit Foul von Scola gut drei Minuten vor dem Ende fühlte sich bereits wie die Vorentscheidung an (87:76). Serbien musste somit tatsächlich schon im Viertelfinale die Segel streichen, da nützten auch wilde Dinger von Bogdan Bogdanovic nichts.

Die besten serbischen Scorer waren Nikola Jokic (16, 6/11 FG) und Bogdanovic (21), dazu kam auch Nemanja Bjelica (18, 5/17 FG) auf eine zweistellige Ausbeute, traf aber schlecht aus dem Feld. Für Argentinien scorten gleich fünf Spieler zweistellig, darunter auch Scola (20, 7/11 FG), Campazzo (18, 12 Assists, 3 Steals) und Patricio Garino (15).

Spanien - Polen -:-

Die weiteren Viertelfinals der WM 2019 im Überblick