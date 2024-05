"So glücklich": Anna-Maria Wagner holt WM-Gold und fährt nach Paris

Anna-Maria Wagner umklammerte ihre Goldmedaille mit der rechten Hand, die Tränen kullerten bei der Nationalhymne über das Gesicht der neuen Judo-Weltmeisterin. "Ich bin so glücklich, fünf Kämpfe gewonnen zu haben. Ich kann es noch gar nicht realisieren", sagte Wagner: "Ich wusste, wenn ich konzentriert bleibe, dann ziehe ich das Ding heute durch."

Die Erleichterung war zum Greifen bei der Ravensburgerin. Der Tote-Hosen-Klassiker "An Tagen wie diesen", den die Organisatoren in Abu Dhabi nach der Siegerehrung einspielten, passte perfekt: Die 28-Jährige machte am Mittwoch nicht nur ihren zweiten WM-Titel nach 2021 perfekt, sondern löste im hochklassigen deutschen Duell mit der zweimaligen Europameisterin Alina Böhm in der Gewichtsklasse bis 78 kg auch das Olympia-Ticket.

Frauen-Bundestrainer Claudiu Pusa war voll des Lobes für Wagner: "Sie war fokussiert, souverän und hat keine Schwäche gezeigt. Sie war bereit zu gewinnen."

Wagner, vor drei Jahren in Tokio Olympia-Bronzemedaillengewinnerin, war als Dritte der olympischen Weltrangliste in die WM am Persischen Golf gegangen, Böhm als Fünfte. Anders als bei der WM, welche die Qualifikationsphase abschließt, ist bei den Sommerspielen in Paris (26. Juli bis 11. August) nur eine Starterin pro Nation erlaubt.