Griechenland: 60 Festnahmen nach Tod eines Polizisten bei Ausschreitungen

"Wir führen den uneingeschränkten Kampf gegen Gewalt im Sport", sagte Mallios nach dem Einsatz. Der getötete Polizist Giorgios Lyggeridis war von einer Seenotrakete getroffen worden und erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus. Er wurde 31 Jahre alt.

Insgesamt gab es mehr als 150 Verdachtspersonen im Zusammenhang mit den Ausschreitungen. Unter anderem sollen Hooligans aus dem Fußball beteiligt gewesen sein.

Der Sport in Griechenland wurde in den letzten Jahren immer wieder durch Todesfälle und Gewalt bei Sportveranstaltungen beeinträchtigt. Im August starb ein Fußballfan von AEK Athen, nachdem er bei Zusammenstößen zwischen Fans von Athen und Dinamo Zagreb am Vorabend eines Champions-League-Qualifikationsspiels erstochen worden war.