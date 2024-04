Fischtown Pinguins Bremerhaven vs. Eisbären Berlin, Eishockey heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DEL Finale Spiel 1 im TV und Livestream?

Es ist soweit, in der Deutschen Eishockey-Liga wird am heutigen Mittwoch, dem 17. April, das Finale zwischen den Fischtown Pinguins und den Eisbären Berlin eröffnet. Spiel 1 der Best-of-Seven-Serie wird ab 19.30 Uhr in der Eisarena Bremerhaven steigen.

Beide Teams haben sich im Halbfinale in fünf Spielen gegen ihre Kontrahenten durchgesetzt. Die Pinguins lösten ihr Ticket mit vier Siegen über den amtierenden Meister EHC Red Bull München, die Eisbären Berlin gewannen gegen die Straubing Tigers.

Aber wer ist heute im TV und Livestream verantwortlich? Dieser Artikel liefert die Antwort!