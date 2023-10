Rugby-WM: Denkwürdiges Topduell! Neuseeland und Argentinien stehen im Halbfinale

Die All Blacks aus Neuseeland sind nach einem denkwürdigen Topduell gegen das starke Irland ins Halbfinale der Rugby-WM in Frankreich gestürmt. Der dreimalige Titelträger rang den Weltranglistenersten am Samstag in der Runde der letzten Acht nach einer dramatischen Schlussphase im stimmungsvollen Stade de France mit 28:24 (18:17) nieder.

Neuseeland, das zum neunten Mal in der Vorschlussrunde einer Weltmeisterschaft steht, spielt damit am 20. Oktober gegen Argentinien um den Einzug ins Endspiel.

Der Fluch der Iren geht dagegen weiter. Noch nie erreichte ein Team von der Grünen Insel das Halbfinale, bei zehn Turnieren war acht Mal im Viertelfinale Schluss. Damit endet auch die erfolgreiche Karriere von Irlands Rekordscorer Johnny Sexton, der angekündigt hatte, nach der WM zurückzutreten.

Die All Blacks überrannten ihren Gegner in der Anfangsphase geradezu. Nach einer schnellen 13:0-Führung kamen die Iren, die zuvor 17 Spiele nacheinander gewonnen hatten, aber noch vor der Pause wieder zurück.

Bis zur Schlussphase blieb es eng, eine Gelbe Karte gegen Neuseeland brachte zusätzliche Spannung in die Begegnung. Doch auch in Unterzahl hielt Neuseeland den wütenden Angriffen der Iren stand.

Argentinien hatte sich am frühen Abend in einem umkämpften Spiel mit 29:17 (6:10) gegen Wales durchgesetzt. Die Los Pumas zogen in Marseille damit vor den Augen von Prinz William, Schirmherr der Welsh Rugby Union, zum dritten Mal ins Halbfinale bei einer Weltmeisterschaft ein.